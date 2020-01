Carolina Sandoval conquista París ¡Mira sus fotos en la 'Ciudad de la Luz'! By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Carolina Sandoval Carolina Sandoval y su familia despiden el 2019 en Europa ¡Mira las fotos de la copresentadora de Suelta la Sopa (Telemundo) en París! Empezar galería ESPERANDO EL 2020 Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Carolina Sandoval viajó a París con su familia para esperar el 2020. La copresentadora de Suelta la Sopa (Telemundo) visitó la icónica Torre Eiffel con sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement DE PASEO Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Viajar con su madre y su hermana a París fue otro sueño cumplido para la venezolana. 2 de 10 Applications Ver Todo TRES CHIC Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval La presentadora lucía muy glamurosa con sus botas y abrigo blanco en este paseo invernal. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement SUEÑO CUMPLIDO Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval "No puedo pedir más...mi corazón en una foto", escribió sobre esta postal navideña con su esposo Nick Hernández, sus hijas y su madre. 4 de 10 Applications Ver Todo ¡BRINDEMOS! Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval "Pues yo no tomo, pero brindo por ustedes y por todas las cosas buenas que desde ya visualizo en el #2020", escribió junto a esta imagen. ¡Salud! 5 de 10 Applications Ver Todo LA CIUDAD DEL AMOR Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Viajar es uno de los grandes placeres de Sandoval, que también nos ha deleitado con fotos de sus viajes a Grecia, Italia y República Dominicana, entre otros destinos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement LINDOS RECUERDOS Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval "Ellas mi mejor fin de década, mi mejor inicio década, mi mejor todo, mi bendición, mi vida, mi alegría...las amo tanto que no se como explicarles...solo Dios sabe", expresó sobre sus hijas. 7 de 10 Applications Ver Todo BUENA VIBRA Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval La presentadora compartió esta foto desde su hotel, disfrutando la vista de su balcón en bata de baño. ¡Relajación total! 8 de 10 Applications Ver Todo BONJOUR Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval "Sister tú y yo juntas en París. Siempre hemos venido por separado y en este fin de década juntas y con nuestros retoños, Mariela Sandoval eres mi todo", escribió sobre su hermana. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement SU PRINCESA Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval "Mi pedacito de luz lista para recibir el 2020", escribió Sandoval junto a esta foto de su hija Amalia Victoria. ¡Felicidades! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Carolina Sandoval conquista París ¡Mira sus fotos en la 'Ciudad de la Luz'!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.