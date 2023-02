La historia de Andrea Legarreta y Erik Rubín en fotos Andrea Legarreta y Erik Rubún anunciaron que se separaban tras más de veinte años de relación. ¡Mira su álbum de fotos mientras eran felices! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta Andrea Legarreta y Erik Rubín | Credit: Mezcalent Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron este miércoles a través de las redes sociales su separación, los padres de dos hijas en común, dieron a conocer la triste noticia en sus redes, de hecho Legarreta lloró durante la transmisión en vivo del programa Hoy al hablar del tema. Aquí compartimos algunas de las fotos más entrañables de los artistas durante las dos décadas que duró su unión. ¡Mucha suerte a los dos! Andrea Legarreta y Erik Rubin Legarreta y Rubín durante la presentación de la obra Anita la huerfanita, que estelarizó una de sus hijas. Erik Rubín y Andrea Legarreta con sus hijas Erik Rubín y Andrea Legarreta con sus hijas Nina y Mía Rubín Legarreta en la XLVI entrega de las Diosas de Plata, México, 25 de abril 2017. | Credit: Mezcalent.com Erik y Andrea con sus hijas Nina y Mía Rubínen la XLVI entrega de las Diosas de Plata, México, 25 de abril 2017. Erik Rubín y Andrea Legarreta y sus hijas Mía y Nina Erik Rubín y Andrea Legarreta llevaron a sus hijas Mía y Nina a la premiere en México de la cinta animada "Toy Story 3", México, 12 de junio 2010. | Credit: Mezcalent.com Erik Rubín y Andrea Legarreta llevaron a sus hijas Mía y Nina a la premiere en México de la cinta animada "Toy Story 3", México, 12 de junio 2010. Andrea Legarreta y Erik Rubín Andrea Legarreta y Erik Rubín juntos. México, 2007. | Credit: Mezcalent.com Andrea Legarreta y Erik Rubín juntos. México, 2007. Andrea Legarreta Andrea Legarreta durante su primer embarazo, aquí esperaba a su hija Mía/México, 2005. | Credit: Mezcalent.com Andrea Legarreta durante su primer embarazo, aquí esperaba a su hija Mía/México, 2005. Andrea Legarreta and Erik Rubin Andrea Legarreta and Erik Rubin, 2010 | Credit: Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images Andrea Legarreta and Erik Rubin, 2010. Erik Rubin y Andrea Legarreta, hijas Erik Rubin, Andrea Legarreta y sus hijas Mia y Nina / México, febrero 2022. | Credit: Mezcalent.com Erik Rubin, Andrea Legarreta y sus hijas Mia y Nina en México, febrero 2022.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La historia de Andrea Legarreta y Erik Rubín en fotos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.