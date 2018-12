Románticos compromisos de famosos que nos hicieron suspirar

Francisca Lachapel nos ha llenado de alegría al compartir la noticia de su compromiso con el empresario italiano Francesco Zampogna. La presentadora dominicana recibió un flamante anillo de compromiso en el desierto de Dubai. “¡Dios mío! Que maravilloso has sido conmigo… ¡Gracias Dios! siempre has sabido sorprenderme y llenar mi vida de amor de la forma más generosa! Mi corazón esta lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida al hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por ti, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón. Él, es una gran bendición”, expresó en Instagram junto a una foto de su compromiso.