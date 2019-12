¡No vas a creer el lujoso capricho que le cumplieron a la reina Isabel II cuando era una niña! By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Neil Mockford/GC Images Las extravagancias en la vida de la realeza europea no son un secreto y la querida reina Isabel II tampoco ha sido la excepción a la norma. Recientemente se revelaron una imágenes de un impresionante regalo que recibió cuando tan solo era una niña de 6 años: una casa de muñecas de tamaño real. Dale una mirada en fotos al pequeño palacio de juego que aún usan los más pequeños de la familia real. Empezar galería La querida reina Image zoom Anthony Devlin/WPA Pool/Getty Images No hay duda de que la monarca del Reino Unido es una de las integrantes de la realeza más queridas y respetadas en el mundo entero. Por ello, sus seguidores y súbditos le han hecho sentir su cariño por medio de regalos que en ocasiones resultan un poco extravagantes. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Detalle único Image zoom Neil Mockford/GC Images Uno de estos detalles de cariño llegó a la familia real en 1932 para celebrar el cumpleaños número 6 de la entonces princesa Isabel. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Vaya presente! Image zoom Media Drum World/The Grosby Group El regalo fue entregado a la madre de Isabel, la entonces duquesa de York, en nombre de la “gente de Gales”. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Con todos los detalles Image zoom Media Drum World/The Grosby Group Esta fue la casita de juegos que le fue obsequiada a la reina Isabel II y que se convirtió en una de las pertenencias más preciadas de la familia real. 4 de 10 Applications Ver Todo ¡Cómplices inseparables! Image zoom Media Drum World/The Grosby Group La compañera de aventuras en su nuevo juguetito fue la princesa Margaret, hermana menor de Isabel. Aquí las dos posando para las cámaras junto a su pequeño palacio. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡86 años! Image zoom Media Drum World/The Grosby Group Según se ha reportado, la casa aún se encuentra en Windsor y los más pequeños de la familia la pueden usar para divertirse, al igual que lo hizo la reina cuando era una chiquilla. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Llamas a la vista Image zoom Media Drum World/The Grosby Group La entrega del regalo a la futura monarca del reino no estuvo excepta de drama, ya que durante el proceso de transporte de la casa fue afectada por un incendio y tuvo que ser reconstruida. 7 de 10 Applications Ver Todo Para la historia Image zoom Media Drum World/The Grosby Group Información revelada por diversos medios añaden que las imágenes de la reina y su casa de muñecas son inéditas, ya que luego de que fueran tomadas jamás se hicieron públicas. 8 de 10 Applications Ver Todo Nuevas generaciones Image zoom Media Drum World/The Grosby Group A través de los años, la pequeña casa ha sido remodelada para el disfrute de los más pequeños de la familia, como la princesa Beatrice de York, quien reveló haber pasado gran parte de su niñez jugando en el lugar. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿Quién será el siguiente huésped? Image zoom Media Drum World/The Grosby Group Tal parece que la próxima ocupante de la afamada casita de la reina Isabel II será la pequeña princesita Charlotte, la hija de los duques de Cambridge, William y Kate. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image ¡No vas a creer el lujoso capricho que le cumplieron a la reina Isabel II cuando era una niña!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.