Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo visitaron Israel en el 2018. Durante su visita, la pareja visitó Belén para conocer el lugar en donde nació Jesús. ¡Un viaje inolvidable y lleno de amor! Mar Muerto Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Una de las primeras paradas de la pareja, fue el Mar Muerto, en donde posaron muy enamorados y disfrutaron de una sesión de spa. Trío estelar Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez / @ciroinfocus La actriz Carmen Aub, también acompañó a la pareja en su aventura en el Medio Oriente. Familia Unida Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Villalobos y Caicedo dusfrutaron su estadía con la mamá de la actriz colombiana, quien en todo momento mostró amor y mucho respeto para quien se convirtiera en el esposo de su hija en el 2019. En esta imagen, vemos a la familia con el editor de la revista People en español, el también autor Armando Correa. Felicidad Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Si alguien sorprendía a todos por el amor que mostraban, eran Caicedo y Villalobos, quienes ayer confirmaron su separación. "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", dijo la actriz en un video publicado en su Instagram. "Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes". Pide respeto Carmen Villalobos en Israel Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Con el fin de respetar la "felicidad" de quien fuera su pareja, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe (Telemundo), pidió privacidad en estos momentos tan dolorosos. "Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esa relación estas son las únicas declaraciones que daré", dijo. "Les doy las gracias a todos y los medios por estar en cada momento de mí vida". Introspección Carmen Villalobos en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Caicedo, quien está alejado de los reflectores, ha mostrado a través de las redes sociales que está en una etapa de introspección. ¿Una despedida con amor? Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Tras el comunicado de Villalobos, Caicedo tan solo publicó un corto mensaje en sus redes. "Vuela tan alto como puedas" Cesarea Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez / @ciroinfocus Los actores visitaron durante una semana Tel Aviv, Jaffa, Cesarea y el viejo Jerusalén Emotivos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Israel Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus El momento más emotivo del viaje de la pareja en Israel, fue cuando visitaron el pesebre en donde nació Jesús en Belén.

