Mira las fotos del místico apartamento que vendió Walter Mercado By Andrés Rubiano

¡Bye bye Miami! Walter Mercado, quien falleció a los 87 años, vivió algunos años de su vida en este apartamento en Miami.

Gran ubicación El condominio estuvo localizado en el Downtown de la ciudad de Miami.

Todo lo que se ve Una gran cantidad de antigüedades y objetos de valor histórico estuvieron disponibles para aquellos interesados.

¿Interesados? Esculturas de todo tipo, porcelanas, candelabros y lámparas también estuvieron a disposición de los seguidores del reconocido astrólogo.

Gran variedad Sillas, sofás, camas y otros muebles pudieron ser adquiridos.

Mística en el ambiente No hay duda de que todo el lugar y pertenencias de las estrella llevan un aire místico.

Un poco de aquí y de allá Artefactos traídos desde diferentes partes del mundo hicieron parte de la colección.

¿Qué tal esta cama? La cama es del siglo XIX y tenía adornos en bronce. ¡Nada mal!

Para no perderse Según se anuncií, los objetos eran ofrecidos a "una fracción de su precio original".

Piezas de colección Algunas de las piezas a la venta también incluyeron reconocidos atuendos que Walter usó en el pasado.

