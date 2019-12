Silvia Pinal posa con Alejandra Guzmán en una foto donde aparecen sin maquillaje La exitosa actriz y productora de televisión Silvia Pinal sorprende a sus seguidores de Instagram con una foto donde ella y su hija Alejandra Guzmán aparecen sonrientes y al natural. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz y productora de televisión Silvia Pinal ha sorprendido a sus seguidores al publicar una fotografía muy al natural a través de sus redes sociales. En la foto publicada en su cuenta de Instagram, la legendaria actriz está acompañada de una de sus hijas, la cantante Alejandra Guzmán. Ambas lucen sonrientes y con unas coronas de papel en la cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La diva del cine mexicano tiene más de 21,000 seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de mostrar su admiración por la respetada empresaria de 88 años y enviarle corazones y piropos. Guzmán, de 51 años, también publicó la misma foto de su madre en su perfil de Instagram con la frase “Mi mami, mi reina”, que hasta ahora tiene más de 97,000 ‘me gusta’. Desde hace un tiempo, la reina del rock ha sido objeto de críticas y la inspiración de memes por cómo su luce su rostro tras un tratamiento de microblading. Sin embargo, Guzmán no le ha hecho caso a los comentarios negativos y publicó recientemente una fotografía en bikini mientras disfrutaba de sus vacaciones. Advertisement

