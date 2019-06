Atrevida foto del novio de Geraldine Bazán provoca fuerte polémica El actor argentino publica imagen que ha llamado la atención de todos por un fuerte detalle que demuestra que está muy bien dotado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Destaca por su timidez y discreción. Pero en esta ocasión, Santiago Ramundo no ha pasado nada desapercibido. Al contrario, una polémica foto del actor ha desatado la locura de sus seguidores, ¡algo totalmente comprensible! El novio de Geraldine Bazán ha incendiado las redes y no precisamente por enseñar mucho, sino por marcar más de la cuenta una de sus partes más íntimas. Algo que sus fans no han tardado en señalar. “¿Ese paquete lo pasan por Fedex?”, “Potro”, “Se nota todo lo que tienes”, “Qué paisaje tan ecológico”, “Pero qué paquetazo”, dicen tan sólo algunos de los mensajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No sabemos si es un efecto visual de la imagen o si es su naturaleza. La realidad es que la foto es impactante y deja en muy buen lugar al actor. Últimamente no se ha pronunciado mucho sobre Geraldine y los rumores de ruptura planean sobre la pareja. Desde que comenzaran a salir juntos el único que se ha hablado sobre su amor ha sido Santiago. La ex de Gabriel Soto ha preferido no hablar de nada que tenga que ver con su vida privada dejando en la incógnita si lo suyo va realmente en serio. Juntos o separados, lo cierto es que Santiago tiene todas las candidatas del mundo y con esta foto, ¡seguro que tendrá muchas más! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Atrevida foto del novio de Geraldine Bazán provoca fuerte polémica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.