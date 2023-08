¿Guiño de Lewis Hamilton a Shakira? ¡El piloto sorprende con esta bonita foto! La imagen compartida por el deportista vuelve a poner en la palestra su supuesta amistad especial con la cantante colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La imaginación es tan libre como uno quiera. Sobre todo en lo que se refiere a las redes sociales y los mensajes en ellas publicados. En esta ocasión, era Lewis Hamilton quien hacía volar las fantasías de sus seguidores y los de Shakira (juntos suman unos 120 millones) con una publicación tan peculiar como juguetona. En ella existe un nexo de unión con la cantante colombiana, lo que ha hecho que algunos vieran en dicha foto un posible mensaje oculto. En realidad es algo simbólico, pero para quienes no crean en las casualidades y sí en el amor, esto tiene miga. Shakira y Lewis Hamilton Shakira y Lewis Hamilton comparten mismo video | Credit: Shakira: (Photo by Eric Alonso/Getty Images) Lewis Hamilton: (Photo by Edmund So/Eurasia Sport Images/Getty Images) ¿Qué publicó el multicampeón de la Fórmula 1 que ha causado revuelo? La imagen captada en el interior del coche, es una ilusión óptica generada por la luz que tiene como resultado tres puntos: uno amarillo, otro azul y otro rojo. Es decir, la bandera colombiana. Lewis Hamilton Lewis Hamilton muestra este efecto óptico | Credit: IG/Lewis Hamilton En realidad, la cosa no es para tanto, pero, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho sobre ellos, sus encuentros y amistad especial, cualquier mínimo detalle es una señal para quienes desean verles juntos. Mientras la prensa británica asegura que entre ellos ya no hay nada sentimental, aunque sí lo hubo en el pasado, estos detalles siguen jugando al despiste y teniendo a todos muy entretenidos.

