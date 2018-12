Tía de Kim Kardashian la regaña por enseñar mucho en esta foto

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Kim Kardashian reveló que una fotografía donde aparece sin sostén provocó que su tía Shelli le diera un regaño o reprimenda.

La esposa de Kanye West, quien nunca ha tenido pena en mostrar su cuerpo al desnudo y mucho menos en usar vestimenta transparente con poca ropa interior, explicó que particularmente esta imagen hizo que su tía la llamara y hasta le gritara cuando la vio sin sostén. Incluso, detalló que había sombreado el área del busto para que no se alarmara.

“Mi tía me llamó y me gritó cuando vio esta foto. Así que @shellibird1 la puse borrosa para ti”, escribió en el mensaje junto a esta instantánea que publicó en su cuenta de Instagram.

La madre de dos niños, North y Saint, que se supo espera su tercer bebé por medio de un vientre de alquiler, en menos de 24 horas obtuvo más de 1,057,545 likes por parte de sus seguidores en Instagram. La imagen que fue tomada cuando Kardashian usaba su cabellera negra posee casi 15,000 comentarios. Kardashian, quien junto a sus hermanas celebra 10 años del programa de reality televisión, “Keeping Up with the Kardashians“, reveló recientemente en una entrevista con Megan Kelly reseñada por USWeekly, que si no hubiera sido por el show no hubiera conocido a su esposo actual ni hubiera tenido a sus hijos.