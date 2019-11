¡Foto inédita de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry! La mediática pareja publicó la foto con la ocasión del segundo aniversario de su compromiso, celebrado el día anterior a Thanksgiving. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada pequeño paso que dan Meghan y Harry es noticia. La última fue su post de ayer en el que la pareja recuerda el día de su compromiso hace dos años… ¡Qué rápido pasa el tiempo! "En este día hace ahora dos años, el 27 de noviembre de 2017, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron la noticia de su compromiso, ¡para después convertirse en sus Altezas Reales el Duque y la Duquesa de Sussex! Desde entonces, ya han celebrado su primer aniversario de boda y dieron la bienvenida al mundo a Archie", reza el texto bajo las fotos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Toby Melville - Pool/Getty Images Con la excusa de la significativa fecha, la pareja más mediática del momento compartía con sus fans en su cuenta oficial de instagram una nueva foto inédita de su boda en blanco y negro, la segunda en el post, donde se ven sonrientes y felices. Image zoom Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Se supone que la pareja se encuentra estos días en Los Ángeles celebrando Thanksgiving con la mamá de la ex actriz de Suits, Doria Ragland, aunque de momento no existen pruebas gráficas. Lo que sí es cierto es que ya comenzaron sus seis semanas de merecidas vacaciones. Image zoom Con esta sencilla y elegante tarjeta, los duques de Sussex felicitaron hoy a sus seguidores el día de Acción de Gracias. "De nuestra familia a la suya, les deseamos un feliz día de Thanksgiving", puede leerse debajo. Después de toda la polémica levantada en torno a su reciente documental, los duques de Sussex están decididos a mantener su privacidad a viento y marea. Image zoom Duques de Sussex/Instagram A causa de su entrevista, supimos que había un distanciamiento entre los hijos de Lady Di y cuánto estaba sufriendo Meghan Markle por el acoso mediático, además de la preocupación de Harry al pensar que su esposa pudiera terminar sufriendo las graves consecuencias que sufrió su mamá ante la persecución de los tabloides, que le llevó a una trágica e inesperada muerte cuando él aún era un niño. Image zoom Getty Images Muchos años después, Harry confesaría que necesitó ayuda psicológica ya de adulto porque nunca logró superar aquella violenta pérdida. Advertisement

¡Foto inédita de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry!

