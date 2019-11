Miss Universo Catriona Gray se muestra al natural, sin gota de maquillaje. ¡Mira la foto!

Miss Universo Catriona Gray dejó a muchos de sus más de 7 millones de seguidores en Instagram sorprendidos al compartir una foto sin gota de maquillaje. La modelo, de raíces filipinas y australianas, hipnotiza con su rostro recién lavado. Gray se sumó al reto en las redes sociales #As She Is o ‘Como ella es,’ en el que mujeres se muestran sin maquillaje, celebrando su belleza natural.

“Esta es la piel con la que despierto cada mañana. Me encanta jugar con el maquillaje y ser glamurosa, pero también he aprendido a amar la piel con la que despierto, con sus cicatrices del acné y sus lunares”, escribió junto a la imagen. “Yo también tengo días en los que no me siento segura de mi misma, o en los que mis inseguridades se hacen sentir más…y esto está bien. Amarte como eres es un camino [largo], pero es un camino que vale la pena [recorrer].”

La foto fue un éxito en Instagram, logrando más de 800,000 likes en unas horas.

Gray no es la primera Miss Universo que se ha mostrado sin maquillaje.

Miss Universo 2017 también se unió al reto #As She Is. “Buenos días mundo, esta soy yo y me encanta,” escribió la modelo sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters en Instagram junto a una foto sin maquillaje, nominando a otras amigas a atreverse a mostrarse tal y como son.