La imagen más enternecedora de Chyno Miranda con su hijo tras el anuncio de su enfermedad El cantante venezolano se dejó ver feliz y sonriente junto al otro gran amor de su vida, su hijo Lucca, la razón para seguir hacia adelante y superar cualquier obstáculo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se dio a conocer que Chyno Miranda había estado hospitalizado cuatro semanas y sufría una misteriosa dolencia, todo el mundo ha estado muy pendiente del querido y admirado artista. Ha sido gracias a su esposa Natasha Araos y sus imágenes en las redes que hemos podido saber un poquito más del estado del artista venezolano. Primero sorprendieron con una preciosa imagen juntos de lo más esperanzados, un auténtico regalo para los millones de fans que han estado al pendiente. Pero la instantánea más dulce llegó poco después. A través de un video corto pero lleno de amor, la pareja mostraba a su pequeño Lucca disfrutando de su papi. ¡Puro amor y ternura! La familia, su compañía y su cariño están siendo la mejor medicina para el intérprete de "Quédate conmigo" durante su proceso de recuperación. Esta semana y a través de un comunicado en sus redes sociales, el artista informaba del duro proceso de salud que había vivido en este 2020. Lo que comenzó con unos dolores en manos y piernas acabó con una dolencia tan grande que impidió a Chyno caminar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante estuvo hospitalizado cuatro semanas y ya se encuentra en casa con los suyos todavía recuperándose de este susto que ha dejado una profunda preocupación en su fanaticada. Estas imágenes con los suyos y con esa sonrisa demuestran que Chyno lo está dando todo para ponerse bien y volver a derrochar su talento musical. Todo el amor y el cariño para él y su familia. ¡Fuerza y cariño!

