“De momento dije JLo”: la foto por la que confunden a Chiquis con la mismísima Diva del Bronx Con un ceñido vestido de dos piezas en un verde vibrante, la cantante dejó a todos boquiabiertos y la hasta compararon con Jennifer López. ¡Tienes que verla! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Chiquis Rivera, que suele presumir en las redes sociales sus sexys atuendos, sorprendió a sus seguidores con una imagen muy al estilo Jennifer López. La hija de la desaparecida artista Jenni Rivera colgó en su cuenta de Instagram una sensual foto con un ceñido y elegante vestido de dos piezas en color verde vibrante que le generó elogios y hasta comparaciones con la intérprete de Waiting for tonight. Image zoom “De momento dije JLo y es Chiquis. Te miras bien”; “JLo vibes”; “Maldición, pensé que era JLo en esa foto por un momento. Te ves muy bien”; fueron algunos comentarios de sus seguidores, incluyendo su esposo Lorenzo Méndez, que no pudo resistirse a comentar. Image zoom Image zoom La artista y empresaria, que ya finalmente superó el coronavirus, se encuentra en nuevo proyecto sobre salud y bienestar. Se trata del lanzamiento este jueves 4 de agosto de un libro Chiquis Keto, que comparte recetas latinas adaptadas a la dieta keto y en el que incluye anécdotas personales, rutinas de ejercicios y canciones que la inspirado a sentirse bien consigo misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo entiendo a los que piensan que soy la última persona que debería estar recomendando dietas”, dijo la artista en una entrevista con la agencia EFE, en la que habló de sus problemas con el peso, su salud física y mental y las duras críticas que recibe a través de las redes por su figura. A pesar de ello, resaltó, se ama a sí misma. “Los entiendo, pero yo soy una mujer que se ama a sí misma. Soy una chica curvisexy y me siento muy bien con eso. No solo con cómo me veo, sino cómo me siento. Este tipo de alimentación me ha ayudado a mantenerme en un peso y, lo más importante, me ha ayudado a tener estabilidad emocional y claridad mental”, indicó.

