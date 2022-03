Comparten resultado análisis toxicológico del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins Algunos internautas pusiera el grito en el cielo cuando la policía compartió su opinión sin un análisis concluyente tras la muerte del músico. Ese reporte ya existe: aquí los dramáticos resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los millones de fans alrededor del mundo de la mítica banda Foo Fighters lloran la muerte de Taylor Hawkins. Después de que la policía de Bogotá anunciara que sospechaba que el icónico baterista había consumido estupefacientes antes de su fallecimiento, muchos internautas comentaban indignados en las redes que no debían especular con las causas de su muerte sin tener un análisis concluyente y, aunque la causa específica de su fallecimiento pende de un comunicado oficial, ya se han compartido los resultados del análisis toxicológico del músico, que efectivamente había consumido numerosas drogas. "En la prueba de toxicología realizada en la orina del cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron 10 tipos de distintas sustancias, entre las que se incluyen THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides" informó el comunicado emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal de la Fiscalía General de Colombia ayer sábado. "El Instituto Nacional de Medicina Legal continúa los estudios médicos para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins" y añadieron que "La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación e informará de los resultados obtenidos en el marco de la misma manera oportuna", finalizó. Taylor Hawkins Credit: Rich Fury/Getty Images Taylor Hawkins Credit: Twitter Fiscalía Colombia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá, publicó en sus redes algunos detalles de la tragedia: "El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad, recibió el reporte sobre un paciente con dolor en el pecho en un hotel ubicado al norte de la ciudad. Sin embargo, a la llegada de los equipos de la Secretaría de Salud, se encontraba una móvil de consulta de la empresa EMI. La profesional en salud que atendió la emergencia, indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación; sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido". Taylor Hawkins comunicado Credit: Twitter Secretaría de Salud La célebre banda estaba a punto de acudir a un concierto, cuando los organizadores del mismo anunciaron que el espectáculo quedaba cancelado por una emergencia médica y que también Foo Fighters cancelaba el tour que realizaban por América hasta nuevo aviso.

