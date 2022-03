¡Taylor Hawkins de Foo Fighters muere a los 50 años, minutos antes de tocar en un concierto! Sucedió en Bogotá, Colombia. Esto se sabe de las causas de la muerte del icónico músico que ha roto el corazón de millones de personas con su inesperada partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Taylor Hawkins, miembro de los Foo Fighters, ha muerto a los cincuenta años: sus compañeros de la mundialmente célebre banda de rock están destrozados ante su partida. Estas fueron las palabras exactas del comunicado que emitieron ayer en la red de Twitter del famoso grupo, día viernes 25 de marzo: "La familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y temprana muerte de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu músical y su risa contagiosa vivirá con todos nosotros para siempre". "Nuestros corazones están junto a su esposa, sus hijos y su familia", continuó el mensaje, "y les rogamos que respeten su privacidad de la mejor forma posible, en estos difíciles momentos de un dolor inimaginable", finalizaron. Taylor Hawkins Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Taylor Hawkins SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La banda se encontraba realizando su tour por Latinoamérica: hace unos días, tocaron en Lollapalooza Argentina y se esperaba que ayer viernes actuaran en Bogotá, en el Festival Estéreo Picnic. Sin embargo, antes de la aparición de los legendarios rockeros, los organizadores del evento anunciaron que su concierto quedaba cancelado ante una emergencia médica en la banda: "De acuerdo a una grave emergencia médica, los Foo Fighters no podrán tocar esta noche y han cancelado el resto de su gira en Sudamérica", podía leerse reflejado mediante un proyector en el escenario, con luz de velas. "El festival continúa y el comienzo de la actuación de los Black Pumas se retrasa 20 minutos. Pronto les haremos saber cómo será el horario del resto de la noche". Poco después, la banda anunciaba su dolorosísima pérdida en sus redes sociales. Taylor Hawkins Credit: Rich Fury/Getty Images Aunque no se han confirmado oficialmente las causas de su muerte, la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que "de acuerdo a versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes". El icónico baterista falleció en el Hotel Casa Medina de la lujosa cadena Four Seasons. Descanse en paz.

