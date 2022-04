Hija del boxeador Floyd Mayweather declarada culpable de apuñalar a exnovia de rapero NBA YoungBoy ¿Por celos? Iyanna Mayweather, hija del boxeador Floyd Mayweather, fue declarada culpable de apuñalar a la exmujer del rapero NBA YoungBoy y madre de un hijo del cantante. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Iyanna "Yaya" Mayweather, hija del boxeador Floyd Mayweather, fue declarada culpable de apuñalar en el 2020 a Lapattra Jacobs, la exmujer del rapero NBA YoungBoy y madre de un hijo del cantante. Iyanna, de 21 años, se declaró culpable el miércoles en una corte de Houston, Texas, de la agresión en contra de Lapattra Jacobs, reporta PEOPLE. Según documentos de la corte, Iyanna la cortó con un cuchillo. La joven enfrenta seis años de libertad condicional por la agresión. Iyanna tendrá que presentarse en la corte el 16 de junio del 2022. Yaya Mayweather y YoungBoy NBA Yaya Mayweather y YoungBoy NBA | Credit: Cassidy Sparrow/Getty Images; Gary Miller/Getty Images En abril del 2020, Iyanna fue arrestada tras supuestamente tener un altercado físico con Jacobs en la casa del rapero NBA Youngboy, reportó Entertainment Tonight. Iyanna salió en libertad tras pagar una fianza. Según reportó ET, Jacobs sufrió varias lesiones en el brazo y tuvo que ser operada tras llevada de emergencia al hospital. Floyd Mayweather Jr. v Marcos Maidana, September 2014 Floyd Mayweather Jr., Septiembre 2014 | Credit: Al Bello/Getty Images Iyanna tiene un hijo con el cantante NBA Youngboy, de 22 años y según reporta TMZ, se comprometió con él. Los abogados de la joven dijeron que "Iyanna se estaba defendiendo tras ser atacada".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija del boxeador Floyd Mayweather declarada culpable de apuñalar a exnovia de rapero NBA YoungBoy ¿Por celos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.