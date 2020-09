Una promesa hispana del boxeo respaldada por Floyd Mayweather muere en un tiroteo Daniel González, de 22 años y con una prometedora carrera por delante, murió en un tiroteo el pasado fin de semana en California. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundialmente famoso pugilista Floyd Mayweather está de luto tras la muerte en un tiroteo del prometedor boxeador Daniel González, un joven de 22 años al que había firmado su promotora. Agentes del sheriff del condado de Moreno, CA, que respondieron a una llamada de emergencia el pasado fin de semana sobre una agresión con una arma mortal encontraron a tres víctimas luchando por su vida, de acuerdo a un comunicado de prensa de las autoridades locales. Según People, González falleció en la escena del crimen mientras que dos menores de edad fueron trasladados a un hospital local. Mayweather lamentó la muerte de la promesa del boxeo, a quien había firmado su compañía Mayweather Promotions en el 2016. El veterano boxeador de 43 años rindió tributo al joven deportista en las redes. “D.E.P. campeón, se fue pero jamás será olvidado”, escribió junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayweather solía elogiar constantemente la habilidad de González en el cuadrilátero, asegurando que su talento era “oro” en el mundo del boxeo. “Hay ocasiones en que sabes que te has encontrado con oro, ¡y esta es una de ellas!”, escribió en su cuenta de Facebook tras firmar a Gonzalez en el 2016. Por el momento, ningún sospechoso ha sido detenido, pero la investigación continúa para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades han solicitado la ayuda de la comunidad para resolver el caso.

