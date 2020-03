Muere el renombrado chef Floyd Cardoz a causa del coronavirus El ganador del programa Top Chef Masters llevaba una semana en un hospital de Nueva Jersey combatiendo el virus que lo privó de su vida. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El chef Floyd Cardoz ha muerto por complicaciones del coronavirus, confirmó PEOPLE. El ganador de Top Chef Masters fue ingresado en el hospital el miércoles pasado debido a que presentaba una fiebre. En ese momento, informó a sus seguidores a través de Instagram que buscó ayuda profesional como una medida de precaución. Tras realizarse una prueba de coronavirus, el chef dio positivo. “Disculpas sinceras para todos. Siento haber causado pánico indebido con mi publicación anterior. Me estaba sintiendo febril y como una medida precautoria, me ingresé en el hospital en Nueva York”, escribió junto a una imagen desde el nosocomio. “Estaba realmente ansioso por mi estado de salud”. Cardoz falleció en el Mountainside Medical Center, de Nueva Jersey, confirmó un vocero de ese centro médico a PEOPLE. Tenía 59 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estado de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la epidemia en Estados Unidos con el mayor número de casos reportados y un creciente número de muertes que ya sobrepasan las 200 personas, según Reuters. De acuerdo al gobernador Andrew Cuomo, los hospitales de la ciudad enfrentan una escasez de materiales esenciales para atender a la creciente ola de pacientes que continúan dando positivo al coronavirus. Además aseguró que se preparan para acondicionar hospitales temporales donde albergarán a nuevos pacientes. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), cerca de la mitad de casos de coronavirus en este país se encuentran en Nueva York, con más de 15,000 pacientes en necesidad de ser atendidos. Alrededor de 100 personas han fallecido en lo que va de la semana. La mayoría han sido personas de la tercera edad que son más susceptibles a sufrir problemas respiratorios. Actualmente, la ciudad se encuentra bajo un estricto toque de queda. Advertisement

