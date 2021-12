Arcángel, Don Omar y Ricardo Montaner: las reacciones de los famosos a la muerte del productor Flow La Movie A través de las redes sociales, la comunidad del género urbano en América Latina rindió un homenaje al productor dominicano con mensajes de paz, amor y admiración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Flow La Movie Credit: Flow La Movie Instagram El productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, murió junto con su esposa en un accidente de avión este miércoles sobre una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Las Américas, en la capital de República Dominicana. A través de las redes sociales, artistas del género urbano en América Latina, principalmente aquellos que compartieron estudio con La Movie, brindaron su pésame inmediatamente. Arcángel le dedicó varias historias de Instagram con un mensaje a su familia, que dejaba ver su admiración por el trabajo del puertorriqueño: "La partida de mi hermanito me ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista mucho más amplio y con su partido aprendí que es mejor tener Paz que tener La Razón. Quiero que sepas que no te deseo el mal en esta situación por la que estás pasando y te deseo la mejor de las vibras para que salgas Victorioso y sigas siendo el magnífico padre que eres para tus hijos", fue un primer mensaje para el artista. Arcangel INSTAGRAM Arcangel INSTAGRAM | Credit: Arcangel INSTAGRAM Por último, deseó a su familia que "Dios les brinde la fuerza necesaria", mismo mensaje que dirigió a los cantantes Casper Mágico y Nío García, quienes trabajaron muchas veces durante su carrera con Flow La Movie. Otros cantantes y productores tomaron Instagram para publicar mensajes de aliento a la familia del productor, y para dar cuenta de la valiosa amistad o relación profesional que mantuvieron con el puertorriqueño. "Es que no lo puedo creer. Hace unos días con nosotros. Flow La Movie hiciste un buen trabajo con Casper Mágico y Nio García. Sé que estarán eternamente agradecidos. Estamos devastados con la noticia y lo frágil que es la vida. Fuerza para toda esa familia. Gracias por todo, hermanito. Descansen en Paz", escribió el equipo de los cantantes Zion & Lennox. Credit: @zionylennox | INSTAGRAM Noriel hizo lo propio a través de su Instagram con la siguiente frase: "Yo no entiendo cómo la vida es tan frágil. Que descanse en paz esa familia y fuerzas pa' los cercanos. Definitivamente hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Vuela alto, bro, y sigue cuidando a los tuyos desde arriba". Anonimus, Miky Woodz, Bryantt Myers, Dj Luian o Eladio Carrion fueron más artistas que se sumaron a la pena, luego de darse a conocer la noticia de la muerte de Flow La Movie. Ricardo Montaner, uno de los baladistas más exitosos de los últimos tiempos hizo lo propio a través de su Twitter oficial, donde aseguro que se trataba de un gran productor a nivel mundial. "Con inmensa tristeza y dolor ,la comunidad artística puertorriqueña y mundial pierde a un gran productor, #JoseAngelHernandez , conocido como #FlowLaMovie y su joven familia. Dios derrame paz sobrenatural ,amén", redactó el cantante. La fotografía de la leyenda del reguetón, Don Omar, junto a Flow La Movie, acumuló en minutos más de 160 mil reacciones y más de mil comentarios: "Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego", escribió. Flow La Movie, al centro Flow La Movie, al centro | Credit: Flow La Movie INSTAGRAM Rafael Piña, de Piña Récords, y manager de artistas como Natti Natasha y Daddy Yankee, publicó en sus historias de Instagram la frase "Qué f.... frágil es la vida", en referencia al productor fallecido. EL ACCIDENTE La aeronave, que había despegado del aeropuerto de La Isabela, también en Santo Domingo, transportaba a seis pasajeros, todos ellos de nacionalidad estadounidense, y tres tripulantes, dos de ellos dominicanos y uno venezolano, según el manifiesto de vuelo, al que tuvo acceso Efe. "Helidosa Aviation Group informa y lamenta el trágico accidente ocurrido este miércoles por una de sus aeronaves (...), en el cual fallecieron trágicamente todos los tripulantes y pasajeros", indicó un comunicado de esta compañía aérea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debbie Jiménez, la pareja del productor puertorriqueño y otros cuatro familiares (entre ellos dos niños), además de los tres tripulantes del jet privado se cuentan dentro de las víctimas fatales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arcángel, Don Omar y Ricardo Montaner: las reacciones de los famosos a la muerte del productor Flow La Movie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.