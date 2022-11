Un día como hoy murió Chespirito y Florinda Meza da a conocer imágenes nunca antes vistas Florinda Meza sorprendió a todos con el emotivo mensaje que dedicó, con fotos inéditas incluidas, a Roberto Gómez Bolaños a ocho años de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 28 de noviembre de 2014, falleció Roberto Gómez Bolaños a los 85 años. Desde entonces, su viuda, Florinda Meza, ha buscado preservar su memoria de distintas formas. Ahora, la actriz dio a conocer una serie de imágenes inéditas de Chespirito y otras donde comparten juntos. "Ocho años sin mi Rober... sin nuestro Chavo del 8, sin nuestro genio", escribió para acompañar un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Además, la actriz le dedicó un emotivo mensaje. "Este 28 de noviembre se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Robert. Santo Dios ¡qué pérdida tan grande!", mencionó. "Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña decía 'el ocho es hermoso porque son dos bolitas; pero acuestas al ocho es infinito y si lo pones parasitó es el reloj de arena de los números. Ahora no me parece tan festivo ya que al reloj de arena de mi Robert hace ocho años se le acabaron los granitos". La también escritora recordó algunos momentos íntimos que vivían como pareja y la forma en la que se demostraban su amor incondicional. Roberto Gomez Bolanos "Chespirito" y Florinda Mesa 2008 Premio FAMA Awards Credit: John Parra/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más", confesó. "Cada mañana frente a su foto, así como lo hacía antes, le digo 'buenos días mi alegría' y casi me parece escuchar su respuesta 'buenos días mi dulce amanecer'. Y también como lo hacía antes en vida de él, le decía 'hoy te amo más que ayer' y él me contestaba 'sí, pero yo te amo más que tú a mí'. Entonces, le decía '¿qué tal si nos echamos una competencia a ver quién gana?'". Florinda Meza agradeció a Roberto Gómez Bolaños por la vida que pudieron compartir. "Mi Robert siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto como aprendí de ti, pero sobretodo gracias Robert por hacer que mi vida fuera interesante", concluyó.

