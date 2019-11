Florinda Meza recuerda a Chespirito con un sentido mensaje en redes sociales Florinda Meza recurrió a su canal de YouTube para recordar a su difunto esposo y compartir momentos especiales de su vida como pareja. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado casi cinco años desde la muerte del icónico comediante Roberto Gómez Bolaños. Su viuda, Florinda Meza recurrió a su canal de YouTube para recordar a su difunto esposo y compartir momentos especiales de su vida como pareja. "Un viernes a las 13.26 un día 28 de noviembre del 2014 Roberto durmió la siesta más larga de su vida. y desde entonces su presencia llena todos los espacios de mi existencia. Cinco años han pasado. No sé cómo todos hemos podido estar sin él. Todos tenemos algo de él, su legado, un legado en el que nos mostró un mundo con humanidad", dijo Meza emocionada asegurando que ese fue el día en que su vida dejó de tener sentido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los últimos tiempos Florinda Meza estuvo en el ojo público tras la muerte de su pareja. Si bien seguía retirada de la actuación. Pero este año, tras treinta años alejada de las pantallas, regresó en una película titulada Dulce familia, en la que compartió créditos con Vadhir Derbez y Fernanda Castillo. La intérprete del personaje Doña Florinda abrió su corazón y reveló la verdadera razón por la que se mantuvo tanto tiempo alejada del cine y la televisión; aunque reconoce que tuvo algunas participaciones en el teatro gracias a montajes realizados por su fallecida pareja. "Nadie me llamaba. Yo que más quisiera haber trabajado. Nunca me ha llamado nadie", declaró. "Una vez que entré a Chespirito, nunca más me volvió a llamar nadie". Sin embargo, en el video que publicó recientemente, la actriz describió su antigua vida junto a Chespirito como fragmentos e instantes "mágicos". "Nuestro tiempo juntos fue memorable, porque aun cuando cada día parecía igual al otro no lo era. Nosotros nos encargábamos de que fuera diferente y el instante mágico se presentaba porque nosotros así lo queríamos. Por la noche quedábamos exhaustos, pero nunca dormíamos sin dar gracias a Dios por lo vivido y al día siguiente te decía "Buenos días mi alegría" y somnoliento, respondías "Buenos días mi dulce amanecer". Ahora cada día me parece exactamente igual al anterior". El 28 de noviembre de conmemoran cinco años de la muerte del uno de los comediantes de habla hispana más reconocidos a nivel internacional, Chespirito. Advertisement

Florinda Meza recuerda a Chespirito con un sentido mensaje en redes sociales

