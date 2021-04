Florinda Meza de luto por partida doble La actriz y productora mexicana compartió con sus seguidores dos lamentables y recientes decesos en su círculo cercano. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La veterana actriz y comediante Florinda Meza está de luto. Así lo reveló a través de las redes sociales, en las que informó de la muerte de dos seres queridos, muy cercanos a ella. La también productora y escritora compartió en su cuenta de Instagram que su siquiatra y amiga Rosita y su perrita Flor que había rescatado hace 3 años, fallecieron con días de diferencia. En un extenso mensaje, la recordada Doña Florinda de la vecindad en el programa de comedia El Chavo del 8 recordó los momentos que vivió tanto junto a su mascota como con su amiga, a quien agradeció las grandes lecciones de vida que le dejó. "Mi bonita vecindad, no quisiera hablar ya de cosas tristes, pero es con ustedes, que tanto amo, con quienes quiero compartir lo que siento: hace algunos días murió mi perrita Flor, ella llego a mí hace tres años con una fractura en el cráneo, fue muy maltratada En el tiempo que estuvo a mi lado fue muy cuidada y querida, todos la extrañan", escribió la que fue esposa del reconocido productor y comediante Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Florinda Meza Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images "Y más triste aún, Rosita, quien era mi psiquiatra, falleció el pasado sábado 10 de abril. Con su partida, todos los que tuvimos la fortuna de conocerla perdimos algo que no se aprende en la universidad, ella nos dio grandes lecciones de compromiso, amor, superación profesional y personal, etc. Era un gran ser humano. Lo lamento en verdad. Gracias por escucharme. Los amo", agregó. Los seguidores en Instagram ofrecieron sus condolencias a la actriz y le dejaron mensajes de empatía y ánimo en medio de este momento de luto. "Lo siento con las pérdidas, yo sé que no es fácil y ni sé que decir en este momento, pero quiero que sepas que estoy aquí"; "ánimo mi viejita chancluda te queremos mucho en Chile"; "Qué pena con todo, muchos besos"; fueron algunos de los mensajes que se leen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meza es una amante de los perros y frecuentemente comparte fotografías con sus mascotas. El año pasado perdió a otra de sus mascotas. "¡La extrañaré mucho! Ha sido un año difícil para mí, incluyendo por supuesto la nueva pérdida de mi Robert con la salida de los programas de Chespirito", lamentó en su Instagram el pasado 17 de octubre.

