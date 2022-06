Primero fue Verónica Castro, ahora a Florinda Meza causa polémica por usar filtros La actriz Florinda Meza se coloca en el ojo del huracán tras dar a conocer una imagen donde parece mucho más joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Verónica Castro fue presa de críticas tras publicar una imagen, acompañada de su hermano José Alberto Castro, y haber usado muchos filtros para quitarse la edad. De hecho, la actriz no dudó en defenderse de los ataques. Ahora, es Florinda Meza quien desata una nueva polémica por la misma razón, el aparente uso excesivo de este recurso para quitarse la edad. Así, la viuda de Roberto Gómez Bolaños Chespirito dio a conocer una imagen donde aparece con una joven, Fernanda Prestes, según menciona. "Gracias, Fernanda Prestes por tu hermosa visita, pero sobre todo, por tu cariño y dedicación hacia mí todos estos años. Eres bella y proyectas una energía muy linda, de verdad. Te mando un abrazo y disfruta Cancún", escribió Meza para acompañar la imagen. Dicha instantánea causó la reacción de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse ante el rostro juvenil que muestra la también escritora. "Hay niños en África que toman agua sucia, debido a que esa foto tiene todos los filtros de la tierra", dijo un seguidor. Florinda Meza Florinda Meza | Credit: Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ni con tanto filtro se parece a ella. Gran señora Florinda"; "Parecen maniquíes"; "¿Doña Florinda tiene 20 años? Jajaja"; "Tiene un poco de foto el filtro, diría el Chapulín"; "Hay que aflojarle al filtro"; "Mucho fotoshop, exageraste"; "Hasta la dentadura más fake que nada"; "El filtro no quita lo bella que fue y es Florinda", y "Eres puro plástico"; fueron otros comentarios. Pese a los comentarios negativos, Florinda Mesa no se ha tenido ningún comentario al respecto. De hecho, continúa con sus proyectos profesionales y actividades privadas.

