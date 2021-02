Close

"Todavía no puedo creerlo": Florencia de Saracho sufre dolorosa pérdida La actriz mexicana, quien se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo, perdió este martes a quien la acompañaba desde hace 15 años en sus mejores y más tristes momentos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Florencia de Saracho nunca ha tenido un rol protagónico en la televisión; sin embargo, eso no ha impedido que la actriz mexicana se ganara el cariño del público con personajes de lo más queridos y entrañables como Elenita en Mar de amor o Natalia en Amor bravío. Desde hace algunos años, la intérprete de 39 años se encuentra alejada de los melodramas dando prioridad absoluta a su hermosa familia, misma que crecerá en los próximos meses con la llegada al mundo de su tercera hija, a quien llamará María y espera con mucha ilusión. En medio de esa felicidad, Saracho ha sufrido este martes un duro revés que la ha sumido en un profundo dolor que solo pueden entender los que tienen mascotas en su hogar. Su inseparable perrita desde hace tres lustros y la que la acompañó incondicionalmente "en mis mejores y más tristes momentos" partió de este mundo, dejándola con el corazón roto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy en la mañana se fue mi pollo. Todavía no puedo creerlo", escribió en Instagram la actriz de telenovelas junto a una conmovedora foto en la que aparece posando con la perrita. Image zoom Credit: Instagram Florencia de Saracho "Pollitoooo sigo sin creerlo", agregó en otra publicación. Mika –así se llamaba su mascota– llegó a la vida de Florencia hace aproximadamente 15 años y desde ese momento, tal y como llegó a reconocer meses atrás, su vida cambió. "Dejé de viajar, salir a antros, de ir a bodas de mis amigas por no tener quien cuidará a mi bebé. Desde hace 14 años siento esa angustia de cuando vas a salir y vas a dejar a tus hijos. El amor de un perro es incondicional", compartió en Instagram en junio del año pasado.

