Florencia de Saracho: "Yo me quería contagiar. No soportaba [ver a mi hijo] enfermo y yo no" La actriz de exitosas telenovelas de Televisa compartió recientemente a través de sus redes sociales que su hijo mayor, Santiago, de 6 años, tuvo coronavirus. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 se coló en el hogar de Florencia de Saracho. La actriz mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Mar de amor, Cuando me enamoro y Amor bravío, dio a conocer recientemente a través de las redes sociales que su hijo mayor, Santiago, de seis años, tuvo COVID-19. La intérprete de 38 años reconoció que llegó a sentirse muy culpable debido a que su primogénito fue el único de los cuatro miembros de su familia que se contagió del virus. "Mucha gente me decía que es imposible que uno se haya contagiado y los demás no, entonces eso a mí me ponía muy mal porque me sentía muy culpable", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal era su culpa que la actriz admitió que hizo todo lo posible para contagiarse ella también. "Me sentía tan culpable de que mi hijo tuviera COVID que yo tomaba de su mismo vaso, le daba besos, me respiraba aquí… Poco me faltó para comerme sus mocos se los juro porque yo me quería contagiar, no soportaba verlo a él enfermo y yo no", aseveró. Aunque hoy su hijo ya está libre del COVID-19, Saracho extrema todas las precauciones para evitar que se repita la pesadilla, de ahí que tomara la decisión de no llevar al menor a la fiesta de cumpleaños que le organizó recientemente su amiga Silvia Navarro a su hijo León. "Aunque ya no contagie y ya no tenga la verdad sí nos quedamos muy asustados, no sabemos si contagie, todo está nuevo, ya pasó hace mucho tiempo pero me daría mucho miedo que vuelva a recaer", reconoció la actriz, quien lleva varios años alejada de la televisión. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

