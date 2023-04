Florencia de Saracho comparte la difícil y dolorosa situación que vive con su hijo mayor Visiblemente afectada, la actriz mexicana contó que tras lo ocurrido su hijo "no quiere volver a la escuela". "Y no va a volver. No lo voy a obligar. Vamos a tomar terapia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dedicada por completo desde hace varios años a su faceta como mamá, Florencia de Saracho está viviendo actualmente una difícil y dolorosa situación con su hijo mayor. Visiblemente afectada por lo sucedido, la actriz mexicana de exitosas telenovelas como Mar de amor, Cuando me enamoro y Amor bravío contó este miércoles a través de sus historias de Instagram que su primogénito fue atacado en su escuela "por más de 20 niños". "Hoy tuve un día muy feo, muy triste", comenzó compartiendo De Saracho. Florencia de Saracho Florencia de Saracho | Credit: Instagram Florencia de Saracho "Me hablaron de la escuela a la 1 del mediodía el prefecto de la escuela para decirme una situación que le estaba pasando a Tati. Fue 'bulleado' por más de 20 niños, así como lo oyen, más de 20 niños lo tenían acorralado en una situación bastante grave, una situación que les he contado bastante que Tati teme mucho y le da nervios", relató al borde de las lágrimas. "Le trataban de abrir la puerta del baño, le gritaban 'cagón, mierda, apestoso, sal' y pues algunos maestros dijeron su nombre, entonces 'ya sabemos cómo te llamas, cagón'", detalló. Florencia de Saracho Florencia de Saracho y sus 3 hijos | Credit: Instagram Florencia de Saracho La actriz, quien se mantiene muy activa en las redes sociales a pesar de llevar años alejada de la televisión, reconoció que enterarse de lo que estaba viviendo su hijo la "destrozó". "Se me ha hecho algo demasiado grueso, no puedo creer que mi hijo esté en un lugar donde haya sido atacado de esa forma, no puedo. Él ama su escuela, él no quiere dejar su escuela, o sea sus amigos, toda su escuela lo ama, lo único que no quiere es ir ahorita por los niños de cuarto de primaria y no va a ir, vamos a ver cómo arreglamos este problema, cómo lo arreglo a él, él anímicamente tiene que estar bien y yo echarle ganas porque me destrozó", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saracho señaló que tras lo ocurrido su hijo "no quiere volver a la escuela" y "no va a volver". "No lo voy a obligar", dejó claro. "Vamos a tomar terapia, vamos a dejar que pase esto. No me importa si pierde el año, si se atrasa, me da completamente igual, mi prioridad es que mi hijo esté bien".

