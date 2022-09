Florencia Cuencas rompe los estereotipos y triunfa en Broadway

"Mi mayor obstáculo, es un obstáculo y un súper poder el ser migrante. Para muchas cosas es un gran obstáculo, pero durante muchos años me he enfocado. Habló inglés y tengo un acento de cierta manera; que no me veo como una mujer americana, pero justo en el momento en que hice las paces con eso, fue cuando me empezó a llegar muchísimo más trabajo; cuando dije 'no, tengo que estar orgullosa del camino que he recorrido, es valioso y tengo algo que aportar al teatro musical estadounidense, tengo una voz", confesó. "Sueño con estrenar un musical en Broadway donde pueda ser quien soy y no a pesar de mí. Donde me acepten con el peso, el color y el acento que tengo, como me veo. Y que pueda contar historias para mí gente, para los latinos".