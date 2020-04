Flans celebra 35 años de carrera con un concierto virtual que recaudará fondos para personal médico La agrupación de pop mexicano Flans inicia la celebración de sus 35 años con un concierto virtual que busca recaudar fondos para el personal médico y sanitario. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus ha ocasionado un colapso en el sistema de salud a nivel mundial. A raíz de ello, los miembros del personal médico y sanitario se han convertido en los nuevos héroes. Con el fin de recaudar fondos para estos profesionales, Mimi e Ilse Olivo, integrantes de Flans, han decidido aprovechar el aniversario número 35 de su grupo para celebrar un concierto virtual, que lleva por nombre el título de su canción “Hoy por ti, mañana por mí”. RELACIONADO: Flans celebra treinta años con una gira de conciertos Image zoom “Nos vamos a reunir Mimi, los músicos y yo”, anunció Ilse Olivo, integrante de este grupo pop mexicano, en su cuenta de Instagram. “Vamos a platicar y cantar también. Para ver esto estamos solicitando un donativo para la fundación FunSaEd para ayudarlos a adquirir materiales para el personal médico atendiendo a pacientes de COVID-19”. El espectáculo virtual se realiza en colaboración con la Fundación para la Salud y la Educación (FunSaEd) que se encargará de la compra de los insumos. El público podrá gozar del show este próximo sábado 2 de mayo a las 20:00 hrs. a través de boletia.com, donde podrán donar desde $3.5 hasta $44 dólares. “Vamos a tratar de pasárnosla bien en esta cuarentena, este caso extraordinario”, agregó en un video que subió a su cuenta de Twitter. “Todo esto para que ustedes nos ayuden a ayudar”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En México, el personal médico ha sido presa de algunas agresiones al ser considerados foco de contagio del coronavirus. Los han bajado del transporte público, les han lanzado cosas, los han discriminado y amenazado. Es por esto que la aseguradora GNP ha creado un programa titulado “Las rutas de héroes y heroínas”, para trasladarlos a sus sitios de trabajo en las tres rutas disponibles en Ciudad de México. “Servicio de transporte gratuito, seguro y confortable para el trayecto hacia el inicio de su gran labor y del mismo modo para regresar a sus casas al final de la jornada”, menciona GNP en su página oficial. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

