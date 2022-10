La finalista de Nuestra Belleza Latina que se alejó de la televisión y ahora trabaja con Jomari Goyso en su empresa La que fuera participante del exitoso reality show de Univision estuvo esta semana como invitada en el pódcast de Jomari, donde reveló los motivos que la llevaron a alejarse de las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Jomari Goyso; Nuestra Belleza Latina 2014 | Credit: Mezcalent (x2) Reportero, conductor y crítico de moda, Jomari Goyso es uno de los rostros más populares de la televisión hispana. Al margen de su trabajo en la pequeña pantalla en programas como Despierta América, Nuestra Belleza Latina y Primer impacto, el talento de Univision ha creado su propio emprendimiento que le rinde importantes beneficios económicos. Goyso es CEO de LIA, una marca de productos de belleza, cosmética y cuidado personal que en sus dos años de vida ha logrado vender más de 100 mil productos. Un importante logro que el también influencer de origen español no dudó en celebrar meses atrás en las redes sociales. Lo que mucha gente no sabe es que en su empresa trabaja una 'belleza latina' que participó en la octava temporada del exitoso reality show de Univision. Aunque no ganó su edición, se convirtió en una de las concursantes más populares y estuvo a punto de alzarse con la corona. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Hablamos de Aly Villegas, quien tras su paso por Nuestra Belleza Latina participó como conductora en diferentes programas de Univision, entre ellos República deportiva y Va por ti. La comunicadora, que lleva varios años alejada de la pequeña pantalla, estuvo como invitada esta semana en el pódcast de Goyso, con quien conversó 'sin rodeo' sobre la realidad que se encontró en el medio de la televisión y los motivos que la llevaron a apartarse de las cámaras. Aly Villegas Aly Villegas participó en Nuestra Belleza Latina 2014 | Credit: Mezcalent "Yo creo que yo tenía muy idealizada la televisión, yo creo que como la mayoría. Las personas que vemos la televisión desde afuera y que no estamos involucrados en nada con la producción y la televisión yo creo que es como 'cuando esté en esa posición voy a ser exitosa, ahora sí voy a estar como al 100 llena de satisfacción' y realmente cuando estás ahí te das cuenta de que no era así. Igual sientes agradecimiento por estar viviendo esa etapa, pero realmente no es como te la cuentan", se sinceró Villegas, quien tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook. "Cuando llegas ahí te das cuenta de que es un trabajo normal como el de todos y tienes que cumplir un horario y tienes el jefe y también los compañeros que luego no le caes bien y luego tienes los egos en la televisión, entonces obviamente se vuelve un trabajo mucho más rudo, para empezar para ti mismo, o sea como yo decir me tengo que preparar más, tengo que estar al 100 y tengo que estar dándolo todo y siempre estar disponible", compartió. Precisamente, el tener que estar disponible 24/7 fue la parte que menos le gustó de la televisión. "Me perdí el bautizo de mi sobrina, me perdí el cumpleaños de mi mamá, me perdí esto y esto y al final en verdad empiezas a hacer la balanza y dices '¿valdrá la pena?, o sea realmente valdrá esto para mí la pena y no disfrutarlos [refiriéndose a sus seres queridos] porque el día de mañana no sabemos si ellos no están y no quiere sentir uno acá el arrepentimiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Villegas estudió Comunicación y más tarde Relaciones Comerciales Internacionales y hoy forma parte del equipo de VivAlto Media, una agencia de marketing digital que ayuda a celebridades, influencers y emprendedores a generar ingresos, entre ellos Jomari Goyso. "Estoy más produciendo marketing digital para compañías y para celebridades aquí como Jomari Goyso, trabajo aquí con ellos en LIA y básicamente es lo que hago", contó. "Me sigue gustando mucho la televisión, pero más de este lado atrás de la cámara por ahora".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La finalista de Nuestra Belleza Latina que se alejó de la televisión y ahora trabaja con Jomari Goyso en su empresa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.