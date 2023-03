Finalista de Mira quién baila habla de su orientación sexual: "Me tardé en amarme y sentirme orgulloso de lo que soy" Jorge Anzaldo no se había sentido preparado para salir del clóset públicamente. "Hoy te puedo decir que mi familia no lo sabía, seguramente hay familia viéndome y se están enterando. Mis papás sí lo sabían, pero claro que no ha sido un proceso sencillo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mira quién baila Participantes de Mira quién baila all stars | Credit: Mezcalent 'Salir del clóset' públicamente es una decisión muy personal que únicamente debería incumbir a la persona que está viviéndolo. Desafortunadamente, Jorge Anzaldo, finalista de la edición más reciente de Mira quién baila (Univision), no tuvo esa oportunidad. El influencer y creador de contenido, quien es reconocido por ser parte del canal de YouTube 'Los Rulés', se despertó la semana pasada con la portada de una revista en la que se ventilaba su orientación sexual y su noviazgo con el también influencer Diego Cárdenas, algo de lo que no había hablado hasta ahora de manera pública ya que no se sentía preparado para ello. "La decisión de no decirlo públicamente no está en manos de los seguidores y no es por ellos, es una decisión personal por un proceso personal. Específicamente yo quiero decirlo que es por mí. Yo me tardé en esta aceptación personal, en amarme y sentirme orgulloso de lo que soy, de poderlo hablar con mis cercanos, de poderlo hablar con mis amigos, de poderlo hablar con mi entorno laboral, con mi familia porque hay un proceso muy complicado", se sinceró Anzaldo días atrás en una entrevista con la periodista Adela Micha en su programa Me lo dijo Adela. Diego y yo no tenemos solo 7 años de relación, tenemos muchos más años de relación y de eso estamos muy orgullosos: de nuestro amor — dIEGO anZALDO Jorge Anzaldo Jorge Anzaldo participante de Mira Quién Baila All Stars | Credit: Mezcalent El finalista de exitoso reality show de Univision explicó que no fue hasta la llegada de la pandemia cuando decidió salir del clóset con sus padres. "Esa curva de aceptación ha llevado varios años. Yo lo decía antes 'ya pasé los 30 años y no he salido del clóset, qué está pasando…'". Había muchos miembros de su familia, sin embargo, que no lo sabían aún. "Hoy te puedo decir que mi familia no lo sabía, seguramente hay familia viéndome y se están enterando. Mis papás sí lo sabían, pero claro que no ha sido un proceso sencillo. Si no es para mí sencillo, para ellos tampoco". "Diego y yo no tenemos solo 7 años de relación, tenemos muchos más años de relación y de eso estamos muy orgullosos: de nuestro amor", añadió. "Pero el trabajo también de salir del clóset ha sido personal y bastante complicado. Todas las personas de la comunidad LGBT, no sé si todas, pero muchos sabemos qué significa dar ese paso...". El influencer reconoció que hablar por primera vez públicamente de este tema no era algo fácil para él, "pero lo estamos haciendo porque entendemos que somos privilegiados de tener una comunidad muy amplia de gente que hoy nos ve, nos quiere y nos está lanzando amor". "Me siento en un lugar privilegiado, pero entiendo que no está bien la acción, que hay muchas personas que sufren porque los saquen del clóset así de abrupto", dejó claro. "Si la pandemia no nos hubiera hundido a nosotros en una depresión laboral, personal y de pareja en una crisis bastante fuerte no hubiéramos tomado la decisión en esa pandemia de decir 'venga, salgamos primero del clóset con nuestros allegados y después con nuestro público'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, la revista se les adelantó y no pudieron hacerlo como ellos querían. "Hoy te puedo decir que estamos orgullosos de nuestro amor y de lo que somos", señaló. "Estoy orgulloso hace mucho tiempo de sentirme orgulloso en una relación como la que tengo con Diego y de poder hablar y decir ¿quieren conocer de nuestra historia? Estamos listos para compartirla y de verdad no va a haber nada absolutamente malo porque acá solamente hay amor y estamos orgullosos de eso".

