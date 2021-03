Close

¡Así fue la preciosa fiesta de cumpleaños de la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez! La princesa de la casa, Kailey, cumplió 11 años por todo lo alto y fue sorprendida con una celebración en la que no faltaron los detalles ¡y el amor! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡El tiempo vuela! Parece que fue ayer cuando William Levy y su pareja Elizabeth Gutiérrez compartían la feliz noticia del nacimiento de su segunda hija, Kailey. De eso hace ya nada menos que 11 años. La ya no tan chiquitina se ha convertido en una preciosa mujercita de la que sus padres y su hermano, Christopher, están de lo más orgullosos. Con motivo de esta celebración, la princesa de la casa festejó su cumpleaños rodeada del amor y el cariño de los suyos, además de muchos momentos cómplices, regalitos y una tarta de cuento de hadas. Kailey posó así de feliz y sonriente junto a su mami y su hermano quienes la agasajaron a besos y cariños desde primera hora del día. La fiesta contó con las amistades más allegadas, como Roxana García, quien compartió estas tiernas imágenes entre madre e hija. Para una ocasión tan especial, la hija del actor cubano lució especialmente bella, y aunque acabaría disfrutando de lo lindo en la piscina, su mami mostró cómo la maquillaron ligeramente para una ocasión tan especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque su papi no pudo estar con ella por motivos de trabajo ya que está en Colombia grabando la telenovela Café con aroma de mujer, no le faltó su tierna dedicatoria que derritió las redes sociales. "Nadie puede amar más a una chica que su padre. Te amo princesa. Gracias por ser mi hija, gracias por darme tu amor cada día. ¡Feliz cumpleaños", le escribió el intérprete a través de Instagram. Muchas felicidades, preciosa Kailey, ¡y que cumplas muchos más con esa sonrisa!

