¡Francisca empieza a celebrar su boda!: "Esta noche habrá una fiesta para honrar a la familia de Francesco" Francisca ya está en República Dominicana para dar hoy la fiesta de bienvenida a todos sus invitados. ¿Cómo será la gran noche? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Boda Francisca y Francesco Credit: Cortesía de Difiore Francisca llegó a República Dominicana dispuesta a hacer realidad el sueño de convertirse en una princesa de un cuento de hadas. "Hoy empezamos [la celebración de la boda] de Francisca y Francesco Zampogna. Será una noche supermágica", desvela la dominicana Mayi Suárez, la wedding planner que eligió la presentadora de Despierta América (Univision). "Cuando tú tienes un destination wedding es importante tener una ceremonia de bienvenida". Los agasajados estarán los 190 invitados, entre los que hay personalidades de Univision y por supuesto, la familia del novio, que viajó de Italia y que se está hospedando junto a la pareja en una casa privada. Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe/Cortesía de Difiore "La familia de Francesco tenía mucha ilusión de que nos casáramos en Italia, pero el COVID llegó y cambió todo. Decidí que [hoy] antes [de la boda] era una forma de honrar a la familia", cuenta Francisca, quien no celebrará su cumpleaños, que es hoy. "Coincidió, pero no lo celebraré. Esta noche la dedicará a él [Francesco] y a su familia para que se sientan cerquita de su tierra". Francisca y Francesco Francisca y Francesco | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images ¿Cómo lo logrará? "[Será] un evento con una gastronomía italiana, vamos a tener una hermosísima decoración, pero todo lo que es comida y entretenimiento es de Italia", cuenta Mayi, quien junto a su mamá Lilin de Suárez y sus dos hermanas, Erika y Gina Suárez son dueñas de Difiore, empresa que organizó la boda de Francisca y Francesco. "Habrá mucho color, no tenemos nada parecido a la boda de mañana".

