Así fue la espectacular fiesta de princesas de la hija de Khloé Kardashian La pequeña True acaba de cumplir 3 años y disfrutó como nunca de la increíble celebración en la que solo estuvieron invitados sus primos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las extravagancias de las Kardashian/Jenner se han vuelto cosas de todos los días. Cuando no están presumiendo su armario de carísimos bolsos o ropa de diseñador, las vemos mostrando sus costosos vehículos personalizados o sus increíbles vacaciones en islas privadas. Ahora bien, cuando se trata de sus hijos, las empresarias saben muy bien cómo dejar muy claro que el dinero no es un problema a la hora llenarlos regalos y sobretodo cuando de celebrarles los cumpleaños se trata. Hemos visto como Kim Kardashian y Kylie Jenner ha tirado la casa por la ventana para celebrarle el cumpleaños a sus hijos, pero Khloé no se queda atrás cuando es hora de celebrar a su hija True, quien acaba de cumplir 3 años y como era de esperarse su famosa mamá se lo celebró por todo lo alto. La empresaria decidió celebrarle un cumpleaños de ensueño a su pequeña, con invitadas especiales como las princesas de Disney Tiana, Anna y Elsa, y por supuesto su famosa abuela, sus tías y todos sus primos. Según pudimos apreciar en los videos que Kardashian publicó en sus redes, las princesas fueron las encargadas de recibir en los invitados en la casa que estaba decorada con cientos de globos en tonos pasteles, algunos de ellos en forma de corazón. Ya en el patio de la vivienda, pudimos ver mejor todos los detalles de la fiesta, la cual tenía mesas para niños decoradas con manteles rosados y delicados arreglos de flores. También había coquetas sillas, más globos y una casa de rebote en la que Kardashian disfrutó como niña junto a True. Durante la fiesta, los pequeños invitados disfrutaron de las princesas y decoraron galletas y cupcakes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN True Tristan Kardashian, cumpleanos de la hija de Khloe Kardashian, cumpleanos de princesas Credit: Instagram/Khloé Kardashian True Tristan Kardashian, cumpleanos de la hija de Khloe Kardashian, cumpleanos de princesas Credit: Instagram/Khloé Kardashian True Tristan Kardashian, cumpleanos de la hija de Khloe Kardashian, cumpleanos de princesas Credit: Instagram/Khloé Kardashia True Tristan Kardashian, cumpleanos de la hija de Khloe Kardashian, cumpleanos de princesas Credit: Instagram/Khloé Kardashian True Tristan Kardashian, cumpleanos de la hija de Khloe Kardashian, cumpleanos de princesas Credit: Instagram/Khloé Kardashian True Tristan Kardashian, cumpleanos de la hija de Khloe Kardashian, cumpleanos de princesas Credit: Instagram/Khloé Kardashian Además de su fiesta, la empresaria también mandó a decorar la habitación de la pequeña con decenas de globos rosados y morados, y un gigantesco número 3, también decorado con globos. ¡Feliz cumpleaños True!

