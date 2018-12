La presentación del grupo Maná en la más reciente entrega de los premios Latin Grammy dejó a muchos fans consternados ante el aspecto del líder del grupo, Fher Olvera, quien apareció en el escenario del MGM Grand de Las Vegas con el rostro visiblemente cambiado. La ola de comentarios fue tal que incluso generó una lluvia de memes en redes.

Por ello una exnovia del vocalista nacido en Guadalajara hizo explosivas declaraciones en televisión para asegurar que Olvera estuvo “a punto de morir” por una cirugía plástica que se practicó en rostro y papada.

La bomba estalló cuando Mónica Noguera, una de las anfitrionas del show De primera mano (Imagen Televisión) habló sobre las críticas a su ex en la entrega de premios que tuvo lugar el jueves pasado. Tras presentar una serie de memes donde comparaban al cantante con Mickey Rourke, La Tigresa y Walter Mercado le preguntaron a la ojiverde si ella recordaba que su ex se hubiese hecho cirugía.

Noguera aseguró que fue pareja del vocalista durante “dos años”. “En el tiempo que estuvimos juntos sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles…en la cara”, explicó la conductora. “Me duele mucho porque esa vez de la operación era [para] operarse los ojos y la papada pero casi se muere porque le cortaron una vena. Y le hicieron dos tres cortes en la garganta…tuvieron que parar la operación”, aseguró.

“A mí me da mucha pena porque es una gran persona no solo es un gran artista que ayuda en tantas labores, en los derechos humanos….”, prosiguió Noguera. “¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Estaba a punto de morir él no dijo nada pero ahorita me duele mucho… Fher no lo necesita”.

“Lamentablemente la atención se fue a esta parte física en vez de reconocerlo como Persona del Año”, finalizó la exnovia del cantante. maná fue una de las grandes figuras en la entrega de premios al recibir el premio a la Persona del Año Latin grammy por parte de la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a su brillante trayectoria musical.