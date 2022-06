Fher de Maná es tirado al suelo por una fanática. "¿Juegas fútbol americano?" La pasión de una fanática ocasionó un fuerte accidente en contra de Fher Olvera, quien cayó al suelo sufriendo una fuerte caída. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Fher Olvera ofreció un concierto en California, Estados Unidos. Durante la presentación, el vocalista del grupo Maná decidió invitar a una fanática a subir al escenario; lo que no pensó fue que la emoción de la joven le ocasionaría un accidente. Todo ocurrió cuando la joven subió al escenario. Mientras el cantante la animaba con "arriba, arriba. Un aplausooo", mencionaba Olvera cuando la chica, quien dijo llamarse Nancy, subía las escaleras rumbo al escenario. Cuando llegó, se aventó al cuello del intérprete de "Mariposa traicionera" y "Rayando el sol"; lo hizo con tal fuerza, que terminó tirándolo al suelo ante el desconcierto de todos los presentes. De inmediato, elementos de seguridad se acercaron, levantaron a la mujer mientras el famoso se levantó solo. "Todo bien, todo bien. Oye oye, perdón se me fue el monitor", comentó Olvera. "¿Cómo te llamas?", preguntó a la joven quien respondió "Nancy". "Oye, ¿y tú juegas futbol americano o qué?", le cuestionó con una gran sonrisa. De hecho, fue la agrupación la encargada de dar a conocer el video con lo ocurrido y bromeó al respecto. "Como cuando vas a la lucha libre en lugar de a un concierto. Maná", escribieron para acompañar la publicación que dieron a conocer en su cuenta de Instagram. Fher Olvera - Maná Credit: Scott Dudelson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron. "Jajajajajajajaja que buen tacleo"; "Lo lo vi en vivo y que madrazo [golpe fuerte] la verdad le pusieron a Fher; espero tu recuperación no esté tan mal. Hasta a mí me dolió jajajaja"; "Y yo que lo abracé con todo el cuidado del mundo… casi lo cabalga"; "Maestro eso fue una súper plancha", y "Ay nooo; ocurrente la mujer. Pobre Fher", fueron algunos de los mensajes. Por el momento, Fher Olvera no ha mencionado haber sufrido algún problema de salud derivado de la fuerte caída.

