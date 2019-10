Festival People En Español 2019: Los productos que debes conocer Si te perdiste el evento, aquí te compartimos toda la información de cada una de las empresas que nos acompañaron para que les eches un vistazo. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace apenas unos días, los residentes del área de Nueva York disfrutaron del regreso de Festival People En Español. Nuestro evento estuvo lleno de música, buena comida latina, artistas de alto calibre y hasta un mercadito donde varios emprendedores de la zona lograron mostrar sus creaciones. Si te perdiste el evento, aquí te compartimos toda la información de cada una de las empresas que nos acompañaron para que les eches un vistazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Breakups to Makeup Creadora: Angelique Vélez www.breakupstomakeup.com Instagram: @breakupstomakeup Angelique Vélez literalmente puede decir “¡Amor me crió, lipstick me salvo!” La maquilladora y fundadora de Breakups to Makeup se valió de una experiencia personal de la desgracia y el sufrimiento para dar marcha a la creación de Breakups to Makeup (B2M), que ahora es una de las marcas de ropa y accesorios de alta calidad con más demanda en el país entre los entusiastas del maquillaje. Esta línea está en tiendas minoristas como Sephora, Urban Outfitters, Ricky’s y NYLON Shop. Nacida y criada en Nueva York, de origen puertorriqueño y cubano, Angelique Vélez dice que el mantra de su marca es: “Que no importa lo que suceda en la vida, puedes levantarte y enfrentarte al horizonte con mirada directa y seguir adelante”. Image zoom Cortesía Paloma’s Jewelry Corp Creadores: Milton Peñafiel y Patricia De La Rosa. www.palomasjewelry.com IG: @palomasjewelrycorp La amplia colección de Paloma’s Jewelry Corp. cuenta con un toque único y personalizado. “Nuestra gran gama incluye diseños en las siguientes categorías: joyería de moda casual, espiritual, familiar, inspiracional (con mensajes de fortalecimiento emocional), bohemia y Joyería Fina con metales y piedras preciosas cuya colección en particular es diseñada creada y elaborada personalmente por Milton Peñafiel”, reveló la pareja. Image zoom Cortesía Su nueva adición de productos es una línea de accesorios para cordones de zapatos. “Esta colección es exclusivamente dedicada a todos los fanáticos de los tenis. Nuestras etiquetas son el accesorio perfecto para el gimnasio, los viajes, las sesiones de entrenamiento, las prácticas deportivas, maratones, las aventuras activas al aire libre o la motivación personal. Lo que hace de este un producto único y original es que tenemos la habilidad de personalizar un accesorio que te identifique, que se acople a tu estilo de vida y te empodere”. Image zoom Cortesía Sololi Shop Creadora: Isabel Amigon Website- www.sololishop.com Instagram: @sololishop Sololi es una tienda artesanal que se especializa en accesorios para mujeres y decoración del hogar como bolsas 100% de plástico reciclado oh diademas con telas tradicionales. Utilizamos técnicas y materiales tradicionales tal como lo hicieron nuestros antepasados. Si estás buscando una alternativa a los diseños hechos en fábrica, y te preocupas por los humanos detrás de tus compras y deseas tener un impacto positivo en el mundo, entonces te encantará comprar con nosotros. Hecho a mano con amor. Image zoom Jonathan Castro Designs Instagram: @JonathanCastroDesigns Jonathan Castro ofrece diseños de cerámica hecha a mano que es funcional para el uso diario y esculturas inspiradas en plantas y animales bajo el agua. “Desde que era niño, visité a mi familia en Puerto Rico y estaba obsesionado con la playa y estar en el agua. Años después, esta idea submarina inspiró mi trabajo de escultura”. Image zoom Cortesía Hell Notes for Beauty www.HellNotesforBeauty.com Instagram: @HellNotesforBeauty Hell Notes for Beauty ™ es el principal destino metafísico para el alma decidida, inspirada. “Me dedico al practicante solitario que busca establecer independencia espiritual, autocuidado y reconocimiento del conocimiento ancestral. Nuestros productos son únicos en el sentido de que despiertan nuestros antiguos recuerdos ancestrales a través de nuestros productos que se obtienen con la intención original de nuestra herencia ancestral”, comparte la directora creativa, Jessica L. Baptisté. Image zoom Cortesía Ojitos New York Www. Ojitosnewyork.com @ojitosnewyork “Ofrecemos diferentes arículos desde llaveros, pulseras y brazaletes. Todos llevan el OJO del mal de ojo que nos protege de toda mala vibra y negatividad”. Image zoom ¡Nos vemos el próximo año! Advertisement EDIT POST

