Fernando Soto el actor español que quiere trabajar más en Latinoamérica

Con casi tres décadas de trayectoria profesional que incluyen 30 obras de teatro, más de 40 programas de tv y ocho películas, Fernando Soto fue conocido a nivel mundial gracias a su personaje del subinspector Ángel Rubio en la aclamada serie La casa de papel. Pese a ese logro profesional, este actor de origen español quiere seguir trabajando para el mercado latino tras su experiencia en la serie Las travesuras de la niña mala. "Quiero seguir trabajando en Latinoamérica porque después de la aventura de Las travesuras de la niña mala me he quedado con ganas de más", reveló para People en Español.

Tras ser tan conocido, el famoso hace una reflexión de lo que representa el éxito en su carrera. "Con cada uno de los trabajos que he hecho he intentado sacar algo positivo que me hiciera crecer como actor pero evidentemente luego hay trabajos que trascienden más unos que otros por diversas razones. Uno de ellos, por supuesto, es La casa de papel; el cual ha sido un trabajo que nos has dado a conocer a nivel mundial. Luego Celda 211, una película, que fue un gran éxito y de la que aprendí mucho como actor y otras tantas producciones en las que he tenido el privilegio de trabajar. En teatro innumerables espectáculos que me han hecho reafirmarme como actor y me han dado fuerza para seguir en este oficio", explicó.

"Bueno para mí el concepto de éxito está más asociado a poder seguir trabajando día a día y que sigan llegando propuestas de trabajo a las oficina de mi representante. A partir de ahí tengo una máxima: lo que haga hacerlo bien, eso es lo realmente importante", continuó. "Luego el éxito en lo que se refiere a el público ya es algo que se me escapa, que no depende de mí. Intento normalizar todo lo que pasa en este oficio. Sobre todo siendo agradecido con la gente que dedica tiempo de su vida a ver lo que hacemos y encima nos felicita por ello. Luego intentando practicar la humildad que es algo muy necesario en estos tiempos".

Fernando Soto Credit: Cortesía: Palomera Group

Pese a sus triunfos, Soto revela que aún no goza de la certeza de tener proyectos siempre; lo cual, considera un factor de preocupación; incluso, en algún momento, pensó en el retiro. "En este trabajo hay un obstáculo que está por encima de todos que es la incertidumbre, no saber si mañana te van a llamar o no hace que se despierten inseguridades, miedos , etc.", confesó

"Pero siempre he intentado no dejarme vencer por esto y cuando no ha habido trabajo pues me lo he inventado yo. Desde que empecé en esto he hecho de todo relacionado con este oficio porque sabía que esto de ser actor iba a ser complicado, así que cuántas más armas tuviera mejor. Aún así a día de hoy sigo valorando el día a día y no pensando mucho en lo que vendrá", agregó. "Relacionado con esto estuvo la maldita pandemia que fue un momento en el que pensé que a lo mejor había que dedicarse a otra cosa".