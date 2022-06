Fernando Solar llora por muerte de importante miembro de su familia Luego de haber contraído nupcias con su actual novia, Fernando del Solar pasa de un momento de felicidad a otro de tristeza familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo, 12 de junio de 2022, Fernando del Solar dio a conocer que su padre Norberto Cacciamani había fallecido; aunque no explicó las razones de su muerte. El conductor expresó su sentir con un emotivo mensaje. "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo", expresó en su cuenta de Instagram. "Ni [podremos] comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias", agregó. "Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, te amo". Acompañó este texto con una serie de imágenes donde aparecen juntos en diversos momentos de su vida. Los usuarios reaccionaron ante esta noticia. "Oh no. Lo siento mucho Fer. Tuve la oportunidad de conocer a tu papá y el gusto de convivir con él y tu familia en aquel asado que preparó para Sexos en Guerra, la pasamos increíble aquel día. En verdad mi más sentido pésame, te envió un fuerte abrazo a la distancia con todo mi afecto. Bendiciones para ustedes", mencionó un cibernauta. Fernando del Solar Fernando del Solar | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bro [hermano], ¡¡lo siento mucho!! Te mando abrazo muy fuerte y la mejor vibra. Lo poco que lo conocí era un Don [señor] a toda madre. Que en paz descanse"; "¡Te mando un abrazo fuerte querido Fer! Descanse en paz tu papi. ¡Algún día nos volveremos a reencontrar con nuestros seres amados!"; "¡¡Cuánto lo siento que querido Fer!! ¡¡Siempre nos harán falta!! Abrazos al cielo y encuentren ¡¡su camino a la felicidad!!"; "Dios te de la fortaleza y el entendimiento para sobrellevar su ausencia abrazos y bendiciones", y "Mi querido Fer lamento mucho está perdida; mi más sentido pésame, recuerdo a tu papá con cariño y respeto", fueron otros comentarios. Fernando del Solar no ha hecho mayores comentarios al respecto.

