Fernando Noriega anda en busca de novia, ¿quién se apunta? El actor de El señor de los cielos, Fernando Noriega, anda buscando el amor. ¿Qué es lo que desea su corazón en materia de familia? ¡Te lo contamos todo! By Carole Joseph Además de dedicarse de lleno a las grabaciones de la telenovela El señor de los cielos (Telemundo), Fernando Noriega anda en busca de la mujer de sus sueños. ¿Qué espera el histrión de su amada? Aquí lo cuenta todo en exclusiva. ¿Cómo está tu corazón? ¿Soltero? Si es así, qué es lo que tiene que tener esa media naranja que te complemente? Soltero por el momento. He llegado a una edad y madurez en la que si voy estar en pareja es para dar el siguiente paso. Me gustaría formar una familia pero hasta el momento esa persona no ha aparecido pero sigo buscando. RELACIONADOS: Fernando Noriega pide que no hayan más suicidios Image zoom Cuando no estás en el set andas de viaje. ¿Cuál ha sido el mejor viaje que has hecho? Amo viajar. Es algo que hacía mucho con mi papá cuando vivía. Lo acompañé a varios viajes por una condición de salud y necesitaba asistencia permanente, así que justo el último viaje que hice con él es el más especial. Visitamos Madrid, Capri, Dubrovnik, Lisboa y Venecia. Le gustaba pasar su cumpleaños viajando y así lo pasamos. En Venecia, en un día muy fuera de lo común, el agua subió bastante y se inundó la plaza de San Marcos. ¡Fue muy especial! Viajar para ti es… Abrirse a otras culturas y maneras de vivir así como aprender [de] ellas. Disfrutarlo al máximo y después volver a tu tierra y valorarla más que nunca.

