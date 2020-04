Fernando Fiore reacciona al bikinazo de Sofía Vergara donde lo menciona. La llama por su apodo de cariño El comentarista deportivo reaccionó no con uno, sino con dos comentarios al impactante post en bikini que colgó la doña ¿sabes cómo la llama de cariño? ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado ya muchos años desde que Sofía Margarita Vergara Vergara, conocida mundialmente como Sofía Vergara cambiara su natal Barranquilla, Colombia por tierras norteamericanas. La actriz de 47 años ha acumulado desde entonces varias nominaciones al Golden Globe con su aclamada comedia Modern Family que este año ha concluido después once temporadas. En el proceso se ha casado con el apusto Joe Manganiello y viven en una millonaria mansión de ensueño en el corazón de Beverly Hills. Pero antes de conquistar a Hollywood la bella actriz, madre y modelo pasó años picando piedra. Y justo lo hizo viviendo en Miami y ante las pantallas de Telemundo, particularmente en el programa Fuera de Serie al lado del comentarista deportivo Fernando Fiore y Celines Toribio. Aunque el show terminó hace ya unos 22 años, Vergara lo recuerda con cariño y este miércoles incendió las redes colgando un clip de aquellos años. El gesto no ha sido pasado por alto por Fiore reaccionó con con uno, sino con dos comentarios que dicen: "Yo me acuerdo de ese programa.. me encantaba .. era muy cultural y divertido .... una genia la TOTI... y el que lo hacía con ella también era simpático". Luego añadió en otra entrada: "Wow...ese fue un show grandioso...estábamos en una enorme balsa". Image zoom IG/Sofia Vergara Un clip tomado de dicha serie de viajes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuera de Serie ocupó las pantallas de Telemundo del 1995 a 1998. Se trataba de un reality donde Vergara y Fiore exploraban distintos destinos probando comidas exóticas, la vida nocturna y las costumbres locales. Posteriormente Vergara se convirtió en anfitriona del show A que no te atraves, donde alternaba con Harry Geithner, Adriana Lavat y Angélica Vale. Una de sus últimas intervenciones como estelar en una producción de habla hispana fue en la novela Acapulco cuerpo y alma donde hizo el papel de Irasema. A partir de ahí enfiló hacia Hollywood y el resto, como dicen por ahí, es historia. Advertisement

