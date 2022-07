Fernando del Solar se llevó a consigo un regalo muy especial de sus hijos ¿Cuál fue el último obsequio que sus hijos Luciano y Paolo le dieron a Fernando del Solar? Aquí te lo decimos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de junio de 2022, se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar, quien tenía una salud endeble tras luchar por varios años contra un tipo de cáncer conocido como linfoma de Hodgkin. Además de su viuda, Ana Ferro, le sobreviven sus hijos Luciano y Paolo, a quienes concibió durante su matrimonio con Ingrid Coronado. Los chicos de 13 y 11 años, respectivamente, no pudieron despedirse de su padre, según han revelado la conductora de televisión; sin embargo, si pudieron darle un último regalo que se llevó consigo. Los jovencitos le escribieron a su padre unas emotivas cartas que entregaron durante el funeral; las cuales, fueron fundidas junto a su cuerpo. "Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador. Siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad por muy dolorosa que sea", mencionó Coronado en el programa mexicano de radio Conectadas (MVS) del que es titular. La presentadora, además, dio a conocer que para ella ha sido un proceso complicado a nivel emocional, pero también como madre porque sabe que debe guiar a sus hijos para que aprendan a lidiar con la ausencia del fallecido actor. "Quiero acompañar a mis hijos, pero también estoy viviendo un proceso personal". Fernando del Solar Fernando del Solar | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno pensaría que cuando hay una pérdida de este tamaño, uno entra directamente en ,a tristeza, por ejemplo; pero le he visto conmigo y primero hay muchísimo enojo, incluso te puedes sentir culpable de enojarte con una persona que ya ni siquiera está aquí", confesó. "De pronto, mis hijos tienes estas explosiones de enojo y mi trabajo es acompañarlos en esos procesos y no intentar que cambien, no intentar que no les duela, no intentar que no estén enojados". Ingrid Coronado espera que con el tiempo, Luciano y Paolo puedan encontrar tranquilidad y paz ante la pérdida de Fernando del Solar.

