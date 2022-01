Fernando del Solar revela que tuvo malos tratos cuando trabajó en el matutino Hoy Por primera vez, Fernando del Solar habla de su experiencia no grata al trabajar en la famosa revista de televisión ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Fernando del Solar salió de TV Azteca, recibió algunas ofertas laborales para trabajar en otras televisoras. Así, se integró al equipo de conductores del matutino Hoy. Sin embargo, al parecer no fue una grata experiencia para el también actor de origen argentino, que se ha recuperado del cáncer que padeció, y revela que recibió malos tratos por parte de sus compañeros, quienes lo ignoraban durante la transmisión en vivo. "Debes tener callo porque sí es lo que realmente hay que aguantar, resiste y persiste", relató Del Solar al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Se da mucho en conducción que venimos de una nota, por ejemplo acaba de haber un accidente de coche y tu dices '¡wow! Tremendo como chocaron los coches'; y ves a un lugar para que alguien te responda y no te responden, y se siguen con otra cosa; entonces, es como que chocas con pared y eso hace que tú empiezas a perder esa confianza o parezcas loco porque nadie te responde y sí pasa". De acuerdo con el expresentador de Venga la alegría, esa fue la razón que lo hizo tomar la decisión de irse; aunque, en su momento, dijo que se salía porque tenía otros compromisos profesionales. "Me ha pasado en varios lugares. Afortunadamente, llegué a un punto donde digo 'después de todas la cosas que he vivido hay cosas que no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí'", explicó. "Cosas que digo 'estas las soporto, estas no las soporto'. Finalmente era yo quien estaba al lugar nuevo, era obvio que el que se tenía que ir si no estaban de acuerdo era yo. Es por eso que me fui y tan tan. Simplemente, ahí no fue". Famosos vencedores del cáncer Credit: Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Fernando del Solar retoma su carrera profesional y en marzo filmará "una película". "Ya es momento de salir, de hacer esta metamorfosis", concluyó.

