Fernando del Solar recibió homenaje póstumo de sus pequeños hijos El 30 de junio de 2022, Falleció Fernando del Solar y dejó dos hijos de 13 y 11 años. Los chicos despidieron a su padre de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 30 de junio de 2022, Fernando del Solar falleció tras luchar por varios años contra el cáncer debido a que, en el 2012, padecimiento conocido como linfoma de Hodgkin. El presentador de origen argentino, quien radicaba en México, tuvo una primeras nupcias con Ingrid Coronado. De esta unión nacieron dos hijos, Luciano y Paolo, de 13 y 11 años; respectivamente. Ahora, tras el deceso de su padre, cuyos restos descansarán en el mar, los chicos decidieron rendirle un homenaje personal póstumo. Así, los chicos fueron de los primeros en asistir al funeral en compañía de su madre. "Vino Ingrid muy temprano y, gracias a Dios, los niños pudieron entregarle una carta y pues cerrar de alguna manera con el gran padre que tienen", reveló Rodrigo Cachero, uno de los mejores amigos de Del Solar, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). El actor reveló que tenía un pacto con el presentador y tratará de estar al pendiente de sus hijos. "En lo que Ingrid me permita, tengo una muy buena relación con ella, y así como Fer lo haría, yo intentaré en lo que se puede estar con Luci y Paolo, estar por lo menos al pendiente de ellos, si necesitan platicar, si necesitan alguna figura que les hable de su papá, que lo conoció 25 años, que les hablé lo lindo que era, lo trabajador, porque ahorita tienen 13 y 11, no sé qué tanto les recuerde, qué tanto estén en shock", comentó. Cachero quiso recordar al modelo. "Fer era un tipo bueno, un hombre trabajador, honesto; buen amigo, papá e hijo. Ya descanso por lo menos, ya está mejor ahorita", concluyó. Fernando del Solar Credit: Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, rompió en silencio y además de mencionar que "fue un hombre muy amoroso", agradeció que compartieran juntos. "Para mí, haberlo encontrado en mi vida y yo en su camino, nos complementamos muchísimo y por eso es tan doloroso poder decir adiós a un ser de luz. Pocos hombres como él, pocos", expresó a los medios de comunicación. "Me mostró todo el amor que sentía hacia mí y no hay cosa más grande que pueda agradecerle".

