El presentador Fernando del Solar fallece a los 49 años El conductor y actor Fernando del Solar falleció este jueves a los 49 años luego de una larga lucha contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Famosos vencedores del cáncer Credit: Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent/Getty Images El conductor y actor Fernando del Solar falleció este jueves a los 49 años luego de una larga lucha contra el cáncer, según anunció el programa Venga la alegría, un espacio del que fue conductor hasta que le diagnosticaron la enfermedad en 2012. "¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! ¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!", comunicó el programa matutino de TV Azteca. El conductor Sergio Sepúlveda aseguró que la noticia del deceso de Del Solar "comenzó a circular como un rumor, pero una fuente allegada al programa Venga la alegría lo confirmó". Justo hoy una universidad de Mérida tuvo que cancelar una conferencia como parte de su tour de charlas motivacionales "La felicidad eres tú", tras conocerse que la salud del actor argentino había empeorado. "#Merida Por causas de fuerza mayor, la conferencia programada para hoy 30 de junio en la ciudad de Mérida, se pospone para el día 28 de julio. Gracias a cada una de las personas que se unen a esta gran causa que es ayudar al albergue hogar de ángeles y gracias por su comprensión. ¡Arriba los corazones!", se anunció en la página del actor. Fernando del Solar Fernando del Solar | Credit: Victor Chavez/Getty Images Del Solar desde hacía años venía librando la batalla contra el cáncer de pulmón. En una ocasión, el exesposo de Ingrid Coronado confesó que aunque en un primer momento el diagnóstico de cáncer hizo que se le viniera el mundo encima, luego lo tomó con un aprendizaje. "He podido aprender a valorar muchas cosas, reconstruí y valoré la vida, cosas por las que antes tenía problemas dejan de tener sentido o al revés, aspectos que dabas sin importancia cobran importancia", dijo en 2016 a Notimex. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernando del Solar Credit: mezcalent.com; Telemundo Después de fuertes tratamientos y de haber recuperado su salud, el actor tuvo otros problemas en 2019, pero aseguró que no estaban relacionados con el cáncer. "Estoy teniendo un problemita, que mi hígado no está absorbiendo los nutrientes, y por eso estoy bajando y bajando de peso", dijo. "Gracias a Dios, toco madera, no hay nada que ver con aquello [cáncer], y lo quiero dejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada, precisamente para que la familia, los amigos, nadie se preocupe". Del Solar, nacido en Buenos Aires, Argentina, triunfó en México, país que lo acogió y donde hizo un gran trabajo actoral en telenovelas como Perla, Háblame de amor o Un nuevo amor. En el cine se le pudo por el cintas como Don de Dios (2005) y La familia de mi ex (2017). Y aunque fue conductor de muchos programas de televisión, el que marcó su carrera fue Venga la alegría, donde trabajó por seis años.

