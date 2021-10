Fernando del Solar aclara qué tipo de cirugía se hizo en el rostro Fernando del Solar reapareció para aclarar que se había sometido a una nueva operación, pero esta vez no estuvo relacionada con el cáncer que le diagnosticaron en 2012. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando del Solar Credit: mezcalent.com; Telemundo El actor y presentador argentino Fernando del Solar reapareció para aclarar que se había sometido a una nueva operación, pero esta vez no estuvo relacionada con el cáncer que le diagnosticaron en 2012, sino con problemas que tenía en el tabique para respirar. "Me operé la nariz", aseguró del Solar a los periodistas de De primera mano, con el fin de desmentir especulaciones de su estado de salud que se hicieron cuando una revista mexicana hizo públicas imágenes suyas saliendo del hospital el pasado julio. "No fue estético, se ve (que) tengo la misma nariz", sostuvo. "Lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar, se me había desviado un poco el tabique". Fernando del Solar Credit: mezcalent.com; Telemundo El actor también explicó que el cubreboca obligatorio en medio de la pandemia de coronavirus le hacía difícil el poder respirar. Además, admitió no haberle agradado las imágenes difundidas en el hospital. "Con cubreboca y eso, se me hacía más difícil respirar, entonces tuve que entrar a cirugía y justo cuando vinieron las cámaras (cuando salí) a nadie le gusta que lo tomen así, aparte estaba medio dormido después de la cirugía, con la nariz toda vendada, no estaba padre que me vieran así", dijo. ''La verdad hasta me enojé un poco, digo, entiendo que cada quien hace su trabajo y es muy respetable, pero no me gustó, porque hay algo que siempre intenté hacer fue como platicarlo, siempre hemos tratado de contar, dentro de lo que se puede, hay veces que es preferible guardarlas y cosas que se podrán contar'', añadió. Fernando del Solar Fernando del Solar | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El argentino aprovechó el momento para anunciar que se casará con su prometida Ana Ferro, quien lo ha acompañado durante todo este tiempo. "Va a haber boda el año que viene, así estamos contentos'', dijo.

