Fernando del Rincón sufre el primer gran susto a su llegada a Ucrania: "Con esta mala noticia" El reconocido periodista aterrizó en Polonia para arrancar su cobertura de la guerra para CNN. Su llegada no fue precisamente fácil y así lo compartió con sus seguidores. A pesar de los obstáculos que efrentó, el conductor pudo salir del atolladero. Es uno de los periodistas más respetados de la televisión hispana de Estados Unidos. Allá donde está la noticia, está Fernando del Rincón, independientemente del nivel de riesgo y peligrosidad que esto signifique. Con motivo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el conductor mexicano puso rumbo al lugar de los hechos para llevar a cabo la cobertura de una de esas tristes noticias que a ningún comunicador le gusta afrontar por la dureza de sus consecuencias. Profesional y siempre a la altura de las circunstancias, Fernando aterrizó en Polonia e informó de su llegada sus casi dos millones de seguidores en Instagram, quienes estaban al tanto de sus pasos desde que anunciara su partida a la zona de guerra. Lo que ni él ni nadie se esperaba es que a su llegada enfrentaría su primer reto, uno que podía haberle arruinado su desempeño laboral y que compartió con cierto nivel de preocupación. Fernando del Rincón Fernando del Rincón | Credit: IG/Fernando del Rincón "Estoy aquí en el aeropuerto con la mala noticia de que mi equipaje no llegó y pues obviamente traigo cosas que son indispensables para poder hacer la cobertura", dijo con un gesto de notable inquietud. En esas maletas especiales es donde se encontraban las herramientas fundamentales para salir rumbo a Ucrania y reportar desde ya lo que está pasando en el lugar más observado del momento. "En ese equipaje que no llegó tengo muchas cosas que va a ser difícil conseguir en poco tiempo y hay una programación para trasladarnos a Ucrania... Tengo cosas que son indispensables y no puedo moverme sin ellas", añadió en este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La aerolínea le informó de que era muy probable que sus maletas estuvieran en uno de los dos vuelos previstos para llegar ese mismo día, uno en la tarde y otro en la noche. Así que su plan de arrancar desde la frontera enseguida de estar allí se vio afectado por este suceso. La incertidumbre estuvo presente en todo momento, pero Fernando, quien está acostumbrado a hacer frente a situaciones complejas, mantuvo la calma. Horas más tarde, regresó a sus redes para compartir el desenlace del asunto: su equipaje por fin llegó. Con todo su equipo a la mano, Fernando dio a conocer que ya estaba preparado para salir desde Cracovia rumbo a Ucrania. Un viaje de casi 8 horas que se alargaba especialmente por los controles necesarios a los que se debería someter. Los mensajes de amor y cariño de sus seguidores fueron una constante desde que anunció su partida a esta zona caliente del planeta. Entre ellos, no faltó el de su pareja Jullye Giliberti, quien se mostró emocionada a la vez que con el corazón en un puño por la delicada situación. "Buen viaje amor mío y con mucho cuidado mi cielo,, y que Dios los bendiga a ti y a todos, lee la oración que te mandé. siempre te amo", le escribió. Todo el cariño para el compañero y resto de colegas que arriesgan sus vidas para reportar la mejor información.

