Entre lágrimas y el dolor de lo vivido: así fue la llegada a casa de Fernando del Rincón de la guerra Después de una semana siendo testigo el horror de la guerra en Ucrania y vivir situaciones límite, el periodista llegó a su hogar y tuvo un recibimiento cargado de amor. Solo es temporal, "regresaré, amada Ucrania". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando del Rincón está acostumbrado a reportar todo tipo de noticias, en su mayoría, situaciones duras y retadoras para el ser humano. Pero esta vez, la noticia la ha vivido en primera persona y desde el lugar del desastre. Además de contarla, la ha sufrido. Tras casi una semana en Ucrania transmitiendo el horror de una guerra, el periodista mexicano está de vuelta a casa. Desde las redes de su compañera del alma y mayor apoyo, su esposa Jullye Giliberti, sus seguidores fueron testigos del regreso de Fernando y el reencuentro con los amores de su vida. El rostro del conductor era una mezcla de amor pero también dolor. Alegría de sentir el abrazo de los suyos, pero la pena de saber que otros siguen viviendo una auténtica pesadilla. "Gracias a ustedes por acompañarme en mi angustia, por sus oraciones y su amor inmenso para él , ¡nunca sabré cómo agradecerles tanto! Ya mi Fernando con nosotros en casa, sano y salvo. Bienvenido a casa, mi vida entera", escribió la actriz venezolana. Las imágenes lo dicen todo. Su perritos no podían parar de besarle, ni él de dejarse querer. Sus ojos empañados de amor son el mejor aliciente después de ser testigo de uno de los hechos más brutales. Fernando del Rincón Fernando del Rincón | Credit: IG/Fernando del Rincón Si bien el presentador de CNN ya está en Miami para tomarse un descanso y recuperarse de todo lo vivido, su intención no es quedarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de un video de despedida en Polonia, justo cuando volvía a casa, Fernando hizo la promesa de volver para ver con sus propios ojos la instalación de la paz. El video es una declaración absoluta de amor y respeto al pueblo ucraniano, el cual ya habita a lo grande en su corazón. "Estaremos de vuelta, y espero que sea para celebrar la paz, para ayudar a reconstruir, sea para dar amor, para dar cariño, solidaridad, espero que así sea. Hay que regresar para seguir mostrando esta masacre, esta tragedia, esta guerra sin sentido, para que se denuncie en el mundo.... pronto regresamos, amada Ucrania, pronto", concluyó con mucho sentimiento. De momento está en casa, recuperándose y cargándose de amor para volver al lugar donde, a pesar del dolor vivido, recibió tantas pruebas de cariño. Gracias por todo, querido Fernando.

