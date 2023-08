Fernando Del Rincón cuenta el susto de muerte que vivió con su padre: "Oímos una detonación" Padre e hijo salieron a entrenar y se encontraron con un imprevisto que el periodista relató impactado a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras unas vacaciones, literalmente, de ensueño con su mujer Jullye Giliberti en su amado México, Fernando del Rincón ya está de vuelta a la actualidad informativa para seguir contándolo todo a través de Conclusiones, su programa en CNN En Español. Antes de hacerlo, el periodista dio una última hora de sí mismo y de su papá a través de las redes sociales. El comunicador, acostumbrado a tomar riesgos por su trabajo, compartió todavía con el susto en el cuerpo lo que él y su progenitor vivieron al dirigirse a su entrenamiento matutino. "Me acaba de pasar con mi papá la cosa más extraña. Veníamos circulando para hacer nuestra sesión de ejercicio y, de la nada, por una vía donde no hay árboles o algo que pueda caernos encima, en el carro, de la nada, oímos una detonación", explica al comenzar el video. Fernando Del Rincón Fernando Del Rincón | Credit: IG/Fernando Del Rincón Fernando describió con detalle qué fue lo que sintieron mientras estaban en el carro. Un fuerte golpe que en ningún momento entendieron de dónde venía y que, sin embargo, casi atraviesa la luna del vehículo. La protección del mismo saltó y evitó males mayores, pero igual el conductor mostró el fortísimo impacto y el huego que dejó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé qué sea, no tenemos idea, no vimos nada rebotar en el carro, es una marca muy concreta de algo que impactó. Lo que haya sido no entró porque detrás de esto está el sensor del carro que sirvió de soporte. De hecho, les voy a enseñar cómo el sensor de movimiento se desarmó", prosiguió. "No tenemos idea qué fue, estuvo muy extraño y el impacto está muy marcado. Bueno, nada, el susto. No sé, quiero pensar que fue una pelota de golf lo que nos impactó, es lo único que se me ocurre... Muy extraño, muy extraño. Así el día", concluyó Fernando, quien recibió un sinfín de mensajes de cariño y también con sugerencias de lo que pudo haber sucedido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fernando Del Rincón cuenta el susto de muerte que vivió con su padre: "Oímos una detonación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.