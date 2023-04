Fernando del Rincón 'impacta' a todos con su nueva aventura profesional El periodista compartió un proyecto que le tiene especialmente emocionado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su pasión es contar la noticia, analizarla y ofrecer todos los ángulos posibles al público que le lleva viendo cada día desde casa en las últimas dos décadas. Fernando del Rincón, además, sabe cómo transmitirla a su manera y le ha dado su personalidad a la forma en que conecta con los televidentes. Esa relación especial con la cámara y lo que genera estando frente a ella, es lo que ha hecho que se haya convertido en uno de los invitados especiales de Impacta 2023, un evento de comunicación en el que compartirá sus experiencias y herramientas para hacerlo. Fernando del Rincón Fernando del Rincón | Credit: IG/Fernando del Rincón El periodista estará acompañado de otros grandes en este campo, entre los que destacan figuras como Ismael Cala y Denisse Molina. La ponencia del comunicador mexicano se centrará en cómo desenvolverse ante las cámaras y aprender a manejar medios tan representativos como son la radio y la televisión. Su experiencia única y su trayectoria servirán de guía para los allí presentes, futuros contadores de historias, noticias y eventos que, como Fernando en su día, sueñan con llegar a ese nivel de conexión con la audiencia. Esta ocasión, lo hará frente a un amplio grupo de personas que le escucharán cara a cara y hablando, no de realidades externas, sino de la suya propia. Una aventura que le tiene emocionado y que representa otra forma apasionante de comunicar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Son pocos los que dejan huella", expresó Fernando en el video de presentación. Él es uno de ellos, por eso está dispuesto a ayudar, con su testimonio, a quienes aspiren a lo mismo. La cita es el próximo 11 de mayo, en Quito, Ecuador.

